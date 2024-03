Đưa thổ cẩm vươn xa

Không dừng lại trong phạm vi thôn làng, trong các sự kiện văn hóa mà với sự hỗ trợ của các cấp, các ngành trong công tác định hướng, quảng bá, kết nối, thổ cẩm do chính đôi bàn tay của những người phụ nữ DTTS trên địa bàn tỉnh Kon Tum cần mẫn dệt nên đã vươn xa, trở thành sản phẩm thời trang, đồ lưu niệm, mang lại thu nhập, góp phần nâng cao đời sống và tiếp sức niềm đam mê cho những người nặng lòng với nghề dệt thổ cẩm.

Thổ cẩm Tây Nguyên không chỉ thể hiện nét văn hóa độc đáo, đậm đà bản sắc dân tộc mà còn phản chiếu rõ chiều sâu văn hóa. Từ sự cần cù, chịu khó, từ đôi bàn tay khéo léo cùng trí tưởng tượng phong phú, những nghệ nhân đã dệt nên những tấm thổ cẩm với những họa tiết, màu sắc, hình ảnh gần gũi với cuộc sống đời thường, mang đậm bản sắc các DTTS tại chỗ.

Ngày nay, cuộc sống phát triển, giao thoa văn hóa giữa các vùng miền diễn ra mạnh mẽ nên ngoài việc lấy bông, se chỉ, nhuộm màu từ các loại cây, củ tự nhiên, người phụ nữ DTTS trên địa bàn tỉnh đã kết hợp, sử dụng thêm các chất liệu mới để dệt nên các sản phẩm thổ cẩm phù hợp với nhu cầu, thị hiếu khách hàng.

Cùng với đó, để bảo tồn, gìn giữ nét đẹp văn hóa thổ cẩm, các ban, ngành, địa phương đã hỗ trợ khung dệt, mở lớp dạy dệt thổ cẩm tại cộng đồng, hỗ trợ thành lập các tổ hợp tác dệt thổ cẩm, định hướng đa dạng sản phẩm, kết nối đầu ra, tổ chức các hoạt động tôn vinh giá trị thổ cẩm… đã giúp cho thổ cẩm bước qua được giai đoạn người già bỏ khung cửi, lớp trẻ ít mặn mà, để ngày càng vươn xa, nâng cao giá trị.

Không còn bó buộc trong phạm vi, đời sống của thôn, làng, trong các lễ hội, sản phẩm thổ cẩm do đôi bàn tay khéo léo của những người phụ nữ DTTS trên địa bàn tỉnh dệt nên đã trở thành các sản phẩm thời trang, đồ lưu niệm được nhiều người trong và ngoài tỉnh quan tâm mua làm quà tặng, sử dụng hằng ngày như áo dài kết hợp chất liệu truyền thống với vải thổ cẩm, áo dài được may hoàn toàn từ vải thổ cẩm, áo khoác, váy, giỏ xách, ví cầm tay, khăn quàng cổ, khăn trải bàn làm từ vải thổ cẩm… Sản phẩm làm ra có đầu ra, các nghệ nhân cũng nhờ vậy mà có thêm nguồn thu, có thêm động lực đầu tư cho các sản phẩm dệt thổ cẩm ngày càng đẹp, sắc nét.

Mới đây, tại chương trình nghệ thuật “Đăk Hà ngày mùa” do huyện Đăk Hà tổ chức, đông đảo người mẫu chuyên nghiệp, người mẫu, diễn viên không chuyên, các em học sinh đã khoác lên mình các bộ trang phục thổ cẩm được thiết kế cách điệu hoặc giữ trọn vẹn các họa tiết, kiểu dáng truyền thống để biểu diễn các tiết mục văn nghệ, tái hiện cuộc sống sinh hoạt, lao động sản xuất thường ngày. Hay trong chương trình “Đêm hội áo dài” do Hội LHPN tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ và hưởng ứng Tuần lễ áo dài, cùng với những chiếc áo dài được may bằng các chất liệu truyền thống bấy lâu nay như lụa tơ tằm, sa tanh..., các đại biểu và khán giả còn được thưởng lãm vẻ đẹp áo dài kết hợp giữa chất vải truyền thống với thổ cẩm, hoặc áo dài được thiết kế hoàn toàn từ chất liệu thổ cẩm đã mang lại vẻ đẹp, thông điệp riêng về đời sống, văn hóa của đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh.

Với nhiều hoạt động hỗ trợ, tôn vinh đã giúp cho đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh hiểu được giá trị văn hóa, giá trị hàng hóa mà thổ cẩm mang lại. Từ đó càng tạo động lực, niềm đam mê không chỉ cho các nghệ nhân có tay nghề dệt thổ cẩm lâu năm mà còn cho lớp thanh thiếu niên người DTTS đang theo học cách se, cách nhuộm, cách dệt có ý thức gìn giữ, trao truyền và sáng tạo để nâng tầm, đưa thổ cẩm ngày càng vươn xa.