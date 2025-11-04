Đưa định danh điện tử đến từng người dân vùng khó

(GLO)- Làng O2 (xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai) có 54 hộ người Bahnar với 194 nhân khẩu, thuộc “vùng lõm” về hạ tầng - không đường, không điện lưới quốc gia, thậm chí sóng điện thoại cũng chập chờn.

Để kích hoạt tài khoản VNeID mức 2 cho người dân, Tổ công tác của Công an xã đã lội bộ băng rừng hơn 2 giờ đồng hồ về làng giúp dân. Tại đây, cán bộ, chiến sĩ phải leo lên những cây cao, dựng thiết bị bắt sóng điện thoại tạo điểm phát Wi-Fi. Đồng thời, các cán bộ, chiến sĩ đứng phía dưới lần lượt hướng dẫn, hỗ trợ bà con kích hoạt tài khoản.

Cán bộ CA xã Vĩnh Sơn trèo lên cây cao bắt sóng điện thoại để kích hoạt tài khoản VNeID cho người dân. Ảnh: ĐVCC

Thiếu tá Hồ Đức Oanh-Trưởng Công an xã Vĩnh Sơn-cho biết: “Để thực hiện hiệu quả Đề án 06 và chuyển đổi số, đơn vị vận dụng nhiều cách làm linh hoạt, sát thực tiễn. Đến nay, tỷ lệ người dân của xã có CCCD/Căn cước đạt 99,51%, tỷ lệ tài khoản VNeID đã kích hoạt đạt 72,5%. Riêng tại làng O2, toàn bộ 58 công dân đủ điều kiện đã được kích hoạt VNeID mức 2”.

Tại xã Vân Canh, nơi gần 50% cư dân là người đồng bào dân tộc thiểu số, cán bộ Công an xã thường xuyên về các làng hỗ trợ kích hoạt định danh mức 2 cho người dân. Đến nay, tỷ lệ tài khoản đã kích hoạt toàn xã đạt 79%. Trung tá Trần Ngọc Vương, Trưởng Công an xã Vân Canh cho hay, cán bộ, chiến sĩ phải cầm tay chỉ việc từng người, vừa kích hoạt tài khoản, hướng dẫn cách truy cập, thao tác trên VNeID, vừa phổ biến cách sử dụng mạng xã hội an toàn.

Anh Mang Văn Nhịp, ở làng Canh Giao (xã Vân Canh) bày tỏ: “Làng cách trung tâm xã hơn 30 km, đi lại khó khăn, nên được Công an về làng giúp đỡ, bà con phấn khởi lắm”.

Còn tại xã biên giới Ia Nan, nhiệm vụ này được cả hệ thống chính trị chung tay thực hiện, mang lại nhiều chuyển biến tích cực. Với tỷ lệ người dân đã được kích hoạt tài khoản đạt hơn 85%, Ia Nan là địa phương dẫn đầu trong 7 xã biên giới về triển khai Đề án 06. Theo trung tá Nguyễn Văn Thuyên, Trưởng Công an xã, đơn vị triển khai cán bộ chiến sĩ về các thôn, làng để thu nhận hồ sơ; phối hợp với các ngành, đoàn thể vận động, tuyên truyền đến từng hộ dân. Đặc biệt, vừa qua, Công an xã phối hợp với các nhà mạng Viettel, MobiFone, Vinaphone trao tặng bà con 500 thẻ SIM để phục vụ đăng ký, kích hoạt VNeID.

Cán bộ Công an xã Vân Canh về làng Canh Giao kích hoạt tài khoản VNeID cho bà con. Ảnh: N.C

Để thực hiện mục tiêu 100% công dân đủ điều kiện được cấp CCCD/Căn cước và tài khoản VNeID, rút ngắn khoảng cách giữa các địa phương trong thực hiện Đề án 06, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tham mưu Công an tỉnh triển khai nhiều giải pháp đồng bộ.

Tại vùng sâu, vùng xa, cán bộ, chiến sĩ được điều động cùng trang thiết bị hỗ trợ cơ sở, thành lập tổ công tác lưu động, phục vụ người dân ngoài giờ hành chính và ngày nghỉ, làm việc theo phương châm “hết việc chứ không hết giờ”.

Nhờ vậy đến nay, theo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh), toàn tỉnh đã có hơn 3,5 triệu người, trong đó hơn 2,8 triệu công dân từ đủ 14 tuổi trở lên. Đến nay, 98,23% công dân đủ điều kiện đã được cấp thẻ CCCD/Căn cước; tỷ lệ tài khoản VNeID đã cấp đạt gần 82%, trong đó hơn 76% công dân đủ điều kiện đã được kích hoạt.