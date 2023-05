Dự án giảm tử vong mẹ MSD-UNFPA: Hiệu quả bước đầu

(GLO)- Dự án “Không để ai bị bỏ lại phía sau: Các can thiệp đổi mới sáng tạo nhằm giảm tình trạng tử vong bà mẹ vùng dân tộc thiểu số tại Việt Nam” (gọi tắt là Dự án giảm tử vong mẹ MSD-UNFPA) được triển khai tại 14 xã thuộc 4 huyện: Mang Yang, Chư Păh, Chư Sê và Kông Chro. Qua hơn 1 năm triển khai, dự án đã góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ vùng khó khăn trong tỉnh Gia Lai.

Dự án giảm tử vong mẹ MSD-UNFPA được triển khai từ tháng 9-2021 đến tháng 9-2024 do Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam và Quỹ MSD for Mothers (MSD vì các bà mẹ) tại Việt Nam hỗ trợ với mục tiêu tăng cường khả năng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục toàn diện, có chất lượng và tự nguyện cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS); nâng cao năng lực quản lý cấp cứu sản khoa ở các khu vực miền núi và xây dựng mạng lưới cô đỡ thôn bản ở vùng DTTS, vùng sâu, vùng xa.

Tại Gia Lai, qua khảo sát thực tế cho thấy, nhiều bà mẹ mang thai do trở ngại về giao thông, khó khăn về điều kiện kinh tế nên vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản chưa được chú trọng, nhiều phụ nữ mang thai chọn sinh con tại nhà… Vì vậy, cần có các biện pháp can thiệp để hỗ trợ người dân chăm sóc sức khỏe được tốt hơn.

Ngày 24-9-2021, Ban Quản lý Dự án giảm tử vong mẹ MSD-UNFPA phối hợp với Sở Y tế tỉnh Gia Lai triển khai các hoạt động như: tổ chức nghiên cứu đánh giá chỉ số đầu vào và xác định nhu cầu cho can thiệp giảm tử vong mẹ tại các xã khó khăn vùng DTTS; triển khai tập huấn cho cán bộ y tế…

Từ năm 2020 đến nay, dự án đã hỗ trợ trang-thiết bị y tế và phương tiện phòng hộ cá nhân, tài liệu truyền thông cho các tuyến. Các loại vật tư y tế được cấp như: găng tay khám bệnh, áo bảo hộ choàng ngoài, bộ bảo hộ kín người, khẩu trang N95, máy theo dõi sản khoa, máy nghe tim thai… góp phần giúp địa phương thực hiện tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản tại các khu vực triển khai dự án.

Ông Vũ Ngọc Phịnh-Điều phối viên dự án-cho biết: Dự án tham gia hỗ trợ về chính sách, chủ trương, ngân sách, đào tạo kỹ năng cấp cứu sản khoa, hỗ trợ trang-thiết bị y tế… nhằm thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản vùng sâu, vùng xa, qua đó giảm thiểu tình trạng tử vong cho bà mẹ vùng DTTS. Một trong những hoạt động nổi bật là đào tạo, tập huấn cho các cô đỡ thôn bản tại các xã triển khai dự án. Qua tập huấn, các cô đỡ thôn bản có thêm kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản bà mẹ, trẻ em.

Tham gia lớp tập huấn về truyền thông thay đổi hành vi về làm mẹ an toàn do UNFPA tổ chức vừa qua, bà Hyen-cô đỡ thôn bản xã Kon Chiêng (huyện Mang Yang) chia sẻ: “Tôi làm cô đỡ thôn bản từ năm 2013 đến nay và thường xuyên được tham gia các lớp tập huấn, đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng về chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ mang thai. Qua tập huấn, tôi có thêm kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe bà mẹ mang thai và các kỹ năng trong việc tuyên truyền, vận động chị em nên sinh đẻ tại cơ sở y tế để đảm bảo an toàn”.

Theo ông Hồ Ngọc Gia-Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thời gian qua, dự án tiến hành khảo sát, đánh giá đầu vào để triển khai nội dung chính trong năm 2023-2024. Các hoạt động của dự án rất cần thiết, góp phần nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, giảm tử vong mẹ tại vùng đồng bào DTTS.

“Để dự án tiếp tục triển khai hiệu quả trong thời gian tới, Sở Y tế kiến nghị Ban Quản lý dự án tiếp tục xem xét mở rộng hỗ trợ thêm cho các xã khó khăn khác trên địa bàn tỉnh; đề nghị phê duyệt kinh phí dự toán trong thời gian nhanh nhất để kịp thời triển khai các hoạt động của dự án tại địa phương; cấp thêm các trang-thiết bị y tế cho tuyến tỉnh, huyện, xã; tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ y tế các tuyến nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng để áp dụng trong công tác chuyên môn tại cơ sở. Tiếp tục đào tạo thêm kíp phẫu thuật sản khoa cho các bác sĩ chuyên trách ở bệnh viện tuyến huyện”-ông Gia đề nghị.

Trong buổi làm việc với Sở Y tế về việc triển khai dự án mới đây, bà Naomi Kitahara-Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam đề nghị tỉnh cần tăng cường truyền thông nhóm, truyền thông tại hộ gia đình; tăng cường tuyên truyền, tư vấn cho các bà mẹ mang thai vùng sâu, vùng xa vấn đề quan trọng trong việc sinh con tại các cơ sở y tế để từ đó thay đổi nhận thức của người dân, hạn chế việc sinh con tại nhà… góp phần giảm thiểu tử vong bà mẹ, trẻ sơ sinh.