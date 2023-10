(GLO)- Thời gian qua, chính quyền địa phương đã nhiều lần tổ chức đối thoại với người dân và chủ đầu tư dự án điện gió để giải quyết khiếu nại liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ đối với đất, tài sản trên đất nằm trong khu vực hành lang an toàn của trụ tháp gió. Tuy nhiên, vấn đề này vẫn còn vướng mắc do chưa có các quy định, hướng dẫn cụ thể của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên địa bàn tổ 8 (phường Ia Kring, TP. Pleiku) vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng trọ. Nạn nhân được xác định là anh Đ.Q.H. (SN 1994, trú tại phường An Bình, thị xã An Khê).

(GLO)- Sáng 13-10, tại huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đoàn khảo sát đề tài cấp Nhà nước “Những thành tựu phát triển lý luận của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” do Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành-nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Chủ nhiệm đề tài làm trưởng đoàn đã làm việc với Huyện ủy Chư Prông.

(GLO)- Sáng 12-10, Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng 6 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hài cốt các liệt sĩ được quy tập trên địa bàn thị xã An Khê và huyện Đak Pơ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã An Khê.