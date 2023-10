Đoàn khảo sát đề tài cấp Nhà nước làm việc với Huyện ủy Chư Prông

(GLO)- Sáng 13-10, tại huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đoàn khảo sát đề tài cấp Nhà nước “Những thành tựu phát triển lý luận của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” do Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành-nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Chủ nhiệm đề tài làm trưởng đoàn đã làm việc với Huyện ủy Chư Prông.

Tham gia cùng đoàn khảo sát có các lãnh đạo, cán bộ của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương. Về phía tỉnh Gia Lai có đồng chí Đỗ Tiến Đông-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các chuyên viên của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai.

Làm việc với Đoàn khảo sát có đồng chí Đinh Văn Dũng-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chư Prông; lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các ban, đoàn thể trên địa bàn huyện.

Tại buổi khảo sát, Bí thư Huyện ủy Chư Prông Đinh Văn Dũng đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng gắn với củng cố hệ thống chính trị trên địa bàn huyện.

Qua gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng bộ huyện đã kịp thời vận dụng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời đề ra các chủ trương, biện pháp sát với tình hình thực tiễn của địa phương, nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, nhất là tư duy về phát triển kinh tế. Kinh tế của huyện những năm gần đây liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân đạt 10,32%/năm. Thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt hơn 45 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng (tỷ trọng ngành nông-lâm nghiệp và thủy sản chiếm 45,32%; công nghiệp và xây dựng tăng 25,03%; dịch vụ chiếm 29,65%); tổng diện tích gieo trồng đạt 75.631,3ha. Huyện có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Toàn huyện hiện có 346 doanh nghiệp, 32 hợp tác xã và 4.099 hộ kinh doanh cá thể.

Sự nghiệp giáo dục-đào tạo có bước phát triển, chất lượng giáo dục được nâng lên, các nguồn lực đầu tư cho giáo dục được tăng cường. Công tác giải quyết việc làm và đào tạo nghề được quan tâm (hàng năm giải quyết việc làm mới cho trên 2.650 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 54%).

Cùng với đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên rõ nét. An ninh biên giới, chủ quyền lãnh thổ quốc gia được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện đến nay cơ bản ổn định.

Từ thực tiễn của địa phương, Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Prông đã kiến nghị, đề xuất một số vấn đề: có cơ chế, chính sách đặc thù cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế cho phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống, dân trí. Quan tâm đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng cho vùng sâu, vùng xa, vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, tạo tiền đề phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Có cơ chế ưu đãi, khuyến khích, tạo tiền đề để các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn nói chung và địa bàn biên giới nói riêng, góp phần giải quyết việc làm, giảm nghèo, ổn định nâng cao đời sống.

Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận một số nội dung: tỷ lệ kết nạp đảng viên, đặc biệt là đảng viên trong vùng dân tộc thiểu số; công tác giải quyết việc làm cho người lao động; tình hình an ninh biên giới; công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ; đầu tư giáo dục trong vùng dân tộc thiểu số…

Phát biểu kết luận buổi khảo sát, Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành cho biết: Đoàn khảo sát đã tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của huyện. Những thông tin mà huyện cung cấp khá đầy đủ, tạo cơ sở quan trọng để đoàn khảo sát tổng hợp, nghiên cứu, bổ sung góp phần hoàn thiện đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước “Những thành tựu phát triển lý luận của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.