Đoàn công tác Công an 2 tỉnh Ratanakiri và Stung Treng chúc Tết Công an tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 1-2, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai chủ trì buổi tiếp đoàn công tác của Công an 2 tỉnh Ratanakiri và Stung Treng (Vương quốc Campuchia) sang thăm, chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Về phía đoàn công tác của Vương quốc Campuchia có: Trung tướng Ung Sô Phiếp-Giám đốc Công an tỉnh Ratanakiri, Thiếu tướng Nu Hua-Phó Giám đốc Công an tỉnh Stung Treng. Dự buổi thăm, chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 còn có Thiếu tướng Sêng Vút Tha-Phó Cục trưởng Cục Quản lý người nước ngoài cư trú và đầu tư (Tổng Cục xuất và nhập cảnh, Bộ Nội vụ, Vương quốc Campuchia) cùng lãnh đạo phòng nghiệp vụ và Công an các địa phương trong tỉnh.

Phát biểu chào mừng đoàn công tác của Vương quốc Campuchia, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: Năm 2023, mặc dù có một số khó khăn, thách thức trong công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua nhiều kênh thông tin, lực lượng Công an 3 tỉnh Gia Lai, Ratanakiri và Stung Treng cùng các lực lượng vũ trang thường xuyên duy trì tiếp xúc, trao đổi dưới nhiều hình thức, hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, phòng-chống tội phạm tại khu vực biên giới, góp phần giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế-xã hội của các bên, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân 3 tỉnh. Thiếu tướng Rah Lan Lâm cũng chúc mừng những thành tựu to lớn và quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của Công an tỉnh Ratanakiri, Stung Treng và các lực lượng vũ trang Campuchia, đặc biệt là đã góp phần tổ chức thành công bầu cử Quốc hội Campuchia khóa 7, nhiệm kỳ 2023-2028.

Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cũng vui mừng thông báo với đoàn đại biểu của Vương quốc Campuchia về những thành tích xuất sắc mà Công an tỉnh Gia Lai đạt được trong năm qua; đồng thời, bày tỏ sự tin tưởng mối quan hệ, hợp tác hữu nghị giữa Công an tỉnh Gia Lai với Công an tỉnh Ratanakiri, Stung Treng và các lực lượng liên quan của Vương quốc Campuchia sẽ tiếp tục được củng cố, tăng cường và phát triển trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi thăm, chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 Công an tỉnh Gia Lai, Trung tướng Ung Sô Phiếp-Giám đốc Công an tỉnh Ratanakiri và Thiếu tướng Nu Hua-Phó Giám đốc Công an tỉnh Stung Treng cảm ơn sự tiếp đón thịnh tình của Công an tỉnh Gia Lai đối với 2 đoàn công tác; gửi lời chúc mừng sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Gia Lai, những thành tích nổi bật của lực lượng Công an tỉnh Gia Lai trong thời gian qua. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, trưởng đoàn của 2 tỉnh Ratanakiri và Stung Treng gửi chúc mừng năm mới tới cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai và chúc cho mối quan hệ giữa Công an 3 tỉnh ngày càng đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, gắn bó.