Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long thăm, chúc Tết lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng

(GLO)- Chiều 31-1, đồng chí Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đến thăm, chúc Tết tại Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Cùng đi có lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và Văn phòng UBND tỉnh.

Tại những nơi đến thăm, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long và đoàn công tác đã lắng nghe các đơn vị báo cáo khái quát về tình hình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội thời gian qua và kế hoạch, phương án triển khai nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị đạt được trong năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý các đơn vị chủ động nắm tình hình, phân công lực lượng trực, sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán để đảm bảo quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, giúp Nhân dân đón Tết yên vui, an lành.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đã gửi tặng phần quà Tết cùng lời chúc mừng năm mới vui tươi, mạnh khỏe, an khang thịnh vượng đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng gia đình.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng tin tưởng rằng, trong năm mới, các đơn vị sẽ tiếp tục đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu đáp từ, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm, sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh và cá nhân Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đến lực lượng vũ trang tỉnh nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Khẳng định đây là nguồn cổ vũ, động viên tinh thần to lớn, lãnh đạo 2 đơn vị hứa sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng đoàn kết, quyết tâm khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã tin tưởng giao phó.