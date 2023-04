(GLO)- Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay, ngày 6 và 7-4, các đoàn công tác Công an tỉnh Gia Lai do Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Công an và các lực lượng vũ trang tỉnh Ratanakiri và Stung Treng (Vương quốc Campuchia).

Ngày 7-4, chúc Tết tại lực lượng Quân cảnh, Trạm Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Oyadav, Tiểu đoàn Cảnh sát bảo vệ biên giới 623, Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Oyadav và Đồn Công an tỉnh Ratanakiri, Thiếu tướng Rah Lan Lâm gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị. Đồng thời, đánh giá cao những kết quả quan trọng đã đạt được trên các lĩnh vực phát triển của đất nước Campuchia nói chung và tỉnh Ratanakiri nói riêng.

Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai bày tỏ sự tin tưởng về mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa Công an tỉnh Gia Lai và đơn vị chức năng của tỉnh Ratanakiri. Thời gian qua, các bên đã thường xuyên trao đổi thông tin, tăng cường đấu tranh, phòng-chống các loại tội phạm, như: kinh tế, ma túy, buôn lậu, khai thác và vận chuyển lâm sản, vượt biên trái phép… góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân 2 nước thông thương, trao đổi hàng hóa, phát triển kinh tế. Đặc biệt, vừa qua, trong công tác phòng-chống, đẩy lùi dịch Covid-19 đã khẳng định tinh thần phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các lực lượng của 2 tỉnh, được Nhân dân, chính quyền các cấp của 2 tỉnh biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao.

Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay, Thiếu tướng Rah Lan Lâm gửi lời chúc tốt đẹp đến các tập thể, cá nhân và gia đình lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị luôn bình an, mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn; năm mới tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công mới góp phần bảo đảm tốt an ninh trật tự, đồng thời thắt chặt hơn nữa tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác trong đấu tranh phòng-chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm trên tuyến biên giới giữa các lực lượng Công an và các đơn vị vũ trang 2 tỉnh Gia Lai và Ratanakiri.

Phát biểu đáp từ, đại diện các đơn vị tỉnh bạn cảm ơn sâu sắc Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai đã luôn quan tâm, dành tình cảm hữu nghị, tốt đẹp, sẵn sàng giúp đỡ, động viên các lực lượng vũ trang của tỉnh Ratanakiri. Những tình cảm đó đã được hun đúc qua các chặng đường lịch sử của dân tộc mỗi nước và từng thời kỳ phát triển của mỗi tỉnh. Đồng thời khẳng định, trên cơ sở những kết quả đạt được, các lực lượng vũ trang tỉnh bạn sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, trao đổi thông tin, đấu tranh phòng-chống các loại tội phạm bảo đảm tốt an ninh trật tự trên tuyến biên giới của 2 nước. Lãnh đạo các đơn vị cũng mong muốn trong thời gian tới, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, chia sẻ, động viên tinh thần đối với những khó khăn trên các lĩnh vực công tác của các đơn vị chức năng tỉnh Ratanakiri.

Cùng ngày, Thiếu tướng Rah Lan Lâm và đoàn công tác đến thăm, tặng quà, chúc Tết 2 đồng chí nguyên lãnh đạo Công an tỉnh Ratanakiri.

Trước đó, ngày 6-4-2023, đoàn công tác do Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn cũng đã đến thăm, chúc Tết Công an tỉnh Stung Treng. Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp, chúc sức khỏe đến toàn thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh bạn. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, Công an 2 tỉnh tiếp tục duy trì hiệu quả công tác phối hợp, trao đổi thông tin, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự của mỗi tỉnh; luôn nêu cao tinh thần chủ động phòng-chống tội phạm theo biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên đã được ký kết, trên tinh thần tôn trọng, tuân thủ pháp luật của mỗi quốc gia, góp phần củng cố, xây dựng, vun đắp tình cảm hữu nghị, truyền thống hợp tác tốt đẹp.

Thiếu tướng Tuch Dara-Phó Giám đốc Công an tỉnh Stung Treng đại diện lực lượng Công an tỉnh bạn cảm ơn tình cảm, tinh thần bằng hữu, quý mến của lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an Gia Lai. Đồng thời khẳng định sự giúp đỡ, hỗ trợ, động viên tinh thần từ Công an tỉnh Gia Lai thời gian qua đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó, giúp Công an tỉnh Stung Treng luôn thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác, bảo đảm tốt an ninh trật tự trên địa bàn, đây là những tiền đề quan trọng để hai bên tiếp tục phối hợp đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm.

Dịp này, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho Công an và các đơn vị chức năng của tỉnh Ratanaiki và Stung Treng.