Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Điều chỉnh nhiều chuyến bay do ảnh hưởng bão số 13

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HẢI YẾN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Do ảnh hưởng của bão số 13 (Kalmaegi) gây gió mạnh và mưa lớn tại khu vực miền Trung, một số sân bay được Chính phủ yêu cầu tạm dừng khai thác để bảo đảm an toàn.

Các sân bay Đà Nẵng, Phú Bài, Chu Lai, Phù Cát, Tuy Hòa, Pleiku, Buôn Ma Thuột và Liên Khương nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp. Vì vậy, các hãng hàng không đã đồng loạt hủy hoặc điều chỉnh giờ cất/hạ cánh trong hai ngày 6 và 7-11.

Theo Vietnam Airlines, ngày 6-11, hãng hủy các chuyến giữa TP. Hồ Chí Minh và Phù Cát. Các chuyến VN1422, VN1423 (TP. Hồ Chí Minh-Pleiku) và VN1622, VN1623 (Nội Bài-Phù Cát) được điều chỉnh bay trước 12 giờ. Các chuyến VN1414, VN1415, VN1910, VN1911 khai thác sau 11 giờ; VN1548, VN1549, VN1376, VN1377 khai thác sau 12 giờ.

vna.jpg
Vietnam Airlines hủy các chuyến bay tại 8 sân bay vì bão số 13. Ảnh: ĐVCC

Ngày 7-11, hãng tiếp tục hủy các chuyến Tân Sơn Nhất-Phù Cát. Các chuyến VN1650, VN1651, VN1660, VN1661 khai thác sau 12 giờ; VN1614, VN1615 (Nội Bài-Pleiku) lùi sang sau 13 giờ.

Vietnam Airlines Group cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết để điều chỉnh kế hoạch khai thác, đồng thời khuyến cáo hành khách chủ động cập nhật thông tin chuyến bay và sắp xếp thời gian di chuyển phù hợp đến sân bay.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Nông dân xã Ia Phí chuyển đổi diện tích cà phê già cỗi sang trồng dưa lưới, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: N.D

Chủ động chuyển đổi cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

Kinh tế

(GLO)- Những năm gần đây, giá nông sản bấp bênh cùng tác động khắc nghiệt của biến đổi khí hậu đã khiến đời sống của người dân gặp không ít khó khăn. Trước thực tế đó, nhiều doanh nghiệp và nông dân ở khu vực Tây Gia Lai đã mạnh dạn chuyển đổi sang các loại cây trồng phù hợp, có giá trị kinh tế cao.

Cà phê chín mọng, trĩu quả, mang đến niềm vui ngày mùa trên các nương rẫy bạt ngàn Đắk Lắk, Gia Lai.

Nông dân Tây Nguyên phấn khởi vào vụ thu hoạch cà phê

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Những ngày cuối thu, đầu đông, khi tiết trời Tây Nguyên se lạnh, khắp các buôn làng từ Đắk Lắk, Gia Lai đến Quảng Ngãi lại rộn ràng bước vào vụ thu hoạch cà phê. Trên nương rẫy, cà phê chín đỏ mang theo biết bao hy vọng của người nông dân sau một năm miệt mài với công việc đồng áng.

Người chăn nuôi xã Biển Hồ tích cực chăm sóc đàn heo thịt. Ảnh: N.D

Gia Lai thúc đẩy phát triển chăn nuôi dịp cuối năm

Kinh tế

(GLO)- Để đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) vừa làm việc với các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh về thúc đẩy phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt bổ sung mục tiêu năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách, chế độ với số tiền gần 20,3 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet

Gia Lai: Bổ sung gần 20,3 tỷ đồng cho các xã, phường thực hiện chính sách tinh giản biên chế

Tài chính

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt danh sách, kinh phí và bổ sung kinh phí năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Canh tác thông minh - "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Canh tác thông minh: "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai

Kinh tế

(GLO)- Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, năm 2023, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp với các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai triển khai mô hình canh tác cà phê thông minh. Đây được xem là "chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Người trẻ “làm mới” hồn quê

E-magazine Người trẻ “làm mới” hồn quê

Emagazine

(GLO)-Từ những nguyên liệu, món ăn gắn liền với ký ức quê nhà, nhiều người trẻ đang nỗ lực “lên đời” sản vật truyền thống bằng cách làm mới: sáng tạo trong cách làm, ứng dụng công nghệ, quảng bá linh hoạt, với khát vọng đưa hương vị quê vươn xa.

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

Kinh tế

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

null