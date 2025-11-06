Điều chỉnh nhiều chuyến bay do ảnh hưởng bão số 13

(GLO)- Do ảnh hưởng của bão số 13 (Kalmaegi) gây gió mạnh và mưa lớn tại khu vực miền Trung, một số sân bay được Chính phủ yêu cầu tạm dừng khai thác để bảo đảm an toàn.

Các sân bay Đà Nẵng, Phú Bài, Chu Lai, Phù Cát, Tuy Hòa, Pleiku, Buôn Ma Thuột và Liên Khương nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp. Vì vậy, các hãng hàng không đã đồng loạt hủy hoặc điều chỉnh giờ cất/hạ cánh trong hai ngày 6 và 7-11.

Theo Vietnam Airlines, ngày 6-11, hãng hủy các chuyến giữa TP. Hồ Chí Minh và Phù Cát. Các chuyến VN1422, VN1423 (TP. Hồ Chí Minh-Pleiku) và VN1622, VN1623 (Nội Bài-Phù Cát) được điều chỉnh bay trước 12 giờ. Các chuyến VN1414, VN1415, VN1910, VN1911 khai thác sau 11 giờ; VN1548, VN1549, VN1376, VN1377 khai thác sau 12 giờ.

Vietnam Airlines hủy các chuyến bay tại 8 sân bay vì bão số 13. Ảnh: ĐVCC

Ngày 7-11, hãng tiếp tục hủy các chuyến Tân Sơn Nhất-Phù Cát. Các chuyến VN1650, VN1651, VN1660, VN1661 khai thác sau 12 giờ; VN1614, VN1615 (Nội Bài-Pleiku) lùi sang sau 13 giờ.

Vietnam Airlines Group cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết để điều chỉnh kế hoạch khai thác, đồng thời khuyến cáo hành khách chủ động cập nhật thông tin chuyến bay và sắp xếp thời gian di chuyển phù hợp đến sân bay.