Đêm võ đài Bình Định tạo “cơn sốt” ở miền trung du

(GLO)- Trong hai đêm 21 và 22-3, tại Quảng trường 19/4 (xã Hoài Ân), không khí như bùng nổ khi hàng nghìn người dân và du khách đổ về theo dõi chương trình Đêm võ đài Bình Định.

Đây là lần hiếm hoi người dân địa phương được trực tiếp chứng kiến một sự kiện thi đấu võ cổ truyền quy mô lớn và được tổ chức chuyên nghiệp.

Trong không khí thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng thành công của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; hướng tới kỷ niệm 54 năm Ngày giải phóng Hoài Ân (19/4/1972 - 19/4/2026) và hưởng ứng Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, chương trình Đêm võ đài Bình Định tại xã Hoài Ân không chỉ là một hoạt động thể thao - văn hóa đặc sắc mà còn ghi dấu ấn mạnh mẽ với việc xác lập “kỷ lục” về quy mô, sức lan tỏa và lượng khán giả tham dự.

Các tiết mục biểu diễn quyền thuật đặc sắc khuấy động Đêm võ đài Bình Định tại xã Hoài Ân. Ảnh: L.Đ

Võ sư cao cấp Trần Duy Linh - Giám đốc Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định, Phó Trưởng ban tổ chức chương trình - cho biết: “Từ dịp Tết Bính Ngọ 2026 đến nay, xã Hoài Ân là địa phương thứ 4 trong tỉnh sau xã Tây Sơn, phường Quy Nhơn và phường Pleiku được lựa chọn tổ chức Đêm võ đài Bình Định. Việc này xuất phát từ định hướng đưa võ cổ truyền đến gần hơn với người dân, đồng thời phát huy giá trị tại những vùng đất giàu truyền thống võ học. Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện, lan tỏa tinh thần thượng võ mạnh mẽ trong cộng đồng”.

Chương trình quy tụ hơn 90 võ sư, huấn luyện viên và vận động viên (VĐV), trong đó có nhiều võ sĩ đẳng cấp đến từ nhiều võ đường nổi tiếng trong và ngoài tỉnh. Cùng với 14 trận thi đấu đối kháng của VĐV ở hạng cân từ 45 kg đến trên 90 kg, khán giả còn được thưởng thức 20 tiết mục biểu diễn quyền thuật đặc sắc. Mỗi trận đấu là một màn trình diễn kỹ thuật, bản lĩnh và tinh thần thượng võ đặc trưng của võ cổ truyền Bình Định. Những pha ra đòn nhanh, chính xác, những màn đấu trí căng thẳng cùng sự bền bỉ, kiên cường của các võ sĩ đã khiến khán giả không thể rời mắt.

Không chỉ dừng lại ở chất lượng chuyên môn, chương trình còn gây ấn tượng mạnh bởi hệ thống sân khấu, ánh sáng, âm thanh được đầu tư hiện đại. Công tác điều hành, trọng tài khách quan, chính xác; công tác đảm bảo an ninh trật tự được tổ chức tốt.

Điểm nhấn nổi bật của sự kiện chính là lượng khán giả tham dự rất đông đảo. Theo ước tính của Ban tổ chức chương trình, mỗi đêm có khoảng 4.000 khán giả nhiều lứa tuổi đến theo dõi, tạo nên một “biển người” đầy cảm xúc tại Quảng trường 19/4. Tiếng hò reo, cổ vũ vang dội suốt các trận đấu.

Ông Huỳnh Sĩ Văn xúc động chia sẻ: “Gần 20 năm rồi bà con Hoài Ân mới được chứng kiến một sự kiện võ đài không chỉ lớn mà còn để lại dấu ấn mạnh mẽ nhất. Chúng tôi vô cùng phấn khích. Hy vọng các đêm thi đấu võ đài chất lượng cao như thế này sẽ tiếp tục được tổ chức thời gian tới”.

Võ sĩ Bảo Hân (bên trái, võ đường Thái Thành Việt, Hoài Ân) chiến thắng đầy ấn tượng. Ảnh: L.Đ

Các huấn luyện viên, võ sĩ đến từ các tỉnh bạn cũng đánh giá cao chương trình Đêm võ đài Bình Định tại xã Hoài Ân. Huấn luyện viên Trần Thiên Dũng (võ đường Trần Thiên Dũng, Đắk Lắk) cho biết: “Tôi đã tham gia nhiều chương trình võ đài Bình Định từ năm 2016 đến nay, nhưng có lẽ đây là võ đài để lại nhiều cảm xúc nhất. Khán giả quá đông, không khí cổ vũ rất cuồng nhiệt. Người đến xem chỉ cần rời vị trí một chút là mất chỗ ngay. Các học trò của tôi thật sự choáng ngợp trước sự kiện quy mô này. Được thi đấu tại đây là một kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp của mỗi võ sĩ”.

Việc đưa Đêm võ đài Bình Định đến với các địa phương trong tỉnh đã mở ra một hướng đi mới trong công tác quảng bá võ cổ truyền Bình Định. Thay vì chỉ tập trung ở các đô thị trung tâm của tỉnh, việc “mang võ về làng” giúp người dân có cơ hội tiếp cận gần hơn với di sản văn hóa phi vật thể quý báu của dân tộc. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm của các cấp, ngành trong việc bảo tồn và phát huy giá trị võ cổ truyền Bình Định.

Trong thời gian tới, nếu tiếp tục được duy trì và mở rộng đến những địa phương khác trong tỉnh, mô hình Đêm võ đài Bình Định “lưu động” hứa hẹn sẽ trở thành một thương hiệu đặc trưng của vùng đất võ. Qua đó, góp phần vào từng bước hiện thực hóa mục tiêu được UNESCO ghi danh Võ cổ truyền Bình Định là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.