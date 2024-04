Cựu trưởng Công an TP Phú Quốc bị bắt

Ông Lê Văn Mót, cựu trưởng Công an TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, vừa bị bắt do liên quan một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 13-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với cựu trưởng Công an TP Phú Quốc - ông Lê Văn Mót (SN 1966) - vì liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Phú Quốc năm 2022.

Cùng ngày, công an cũng đã tiến hành khám xét nơi ở của cựu đại tá Mót để thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ cho công tác điều tra.

Cuối năm 2017, thời điểm Phú Quốc nổi lên nhiều vấn đề phức tạp về tội phạm, đại tá Lê Văn Mót từ vị trí Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC – Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) được điều động về làm Trưởng Công an huyện Phú Quốc (nay là TP Phú Quốc) với nhiều kỳ vọng. Ở chiều ngược lại, đại tá Nguyễn Thanh Nhanh được điều động vào đất liền thay vị trí của đại tá Mót.

Kết quả là sau hơn 5 năm đại tá Mót giữ chức Trưởng Công an TP Phú Quốc, tình hình tội phạm ở Phú Quốc vẫn không thuyên giảm, thậm chí ngày càng nảy nở và manh động hơn.

Riêng năm 2022 vừa qua, tại Phú Quốc đã xảy ra hàng loạt vụ án giết người; tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng; ma túy; gây rối trật tự công cộng...

Đỉnh điểm là vụ hơn 70 giang hồ nổ súng làm 6 người thương vong vì tranh chấp đất đai xảy ra tại xã Cửa Dương, TP Phú Quốc hồi tháng 10-2022.

Đầu năm 2023, Công an tỉnh Kiên Giang điều động ông Mót về lại Phòng Cảnh sát (PCCC-CNCH) giữ chức trưởng phòng và sau đó nhận quyết định nghỉ hưu vào đầu năm 2024.