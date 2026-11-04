Công ty CP Cảng Quy Nhơn tặng 13 bộ máy vi tính cho xã Vĩnh Thịnh và Vĩnh Quang

(GLO)- Ngày 4-11, Công ty CP Cảng Quy Nhơn trao tặng 13 bộ máy vi tính cho 2 xã Vĩnh Thịnh và Vĩnh Quang nhằm trang bị cho các thôn trên địa bàn.

Trong đó, xã Vĩnh Thịnh được hỗ trợ 8 bộ, xã Vĩnh Quang 5 bộ. Mỗi bộ máy vi tính có trị giá 12,5 triệu đồng, tổng giá trị là 150 triệu đồng.

Công ty CP Cảng Quy Nhơn trao tặng 8 bộ máy vi tính cho xã Vĩnh Thịnh. Ảnh: Phan Tuấn

Việc hỗ trợ máy vi tính có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở. Các thiết bị sẽ giúp đội ngũ cán bộ cơ sở thuận lợi hơn trong công tác quản lý, điều hành, xử lý văn bản điện tử, cập nhật dữ liệu và triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số.

Qua đó, góp phần nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là sau quá trình sắp xếp, kiện toàn địa bàn dân cư.

Công ty CP Cảng Quy Nhơn trao tặng 5 bộ máy vi tính cho xã Vĩnh Quang. Ảnh: Phan Tuấn

Đây cũng là hoạt động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng hành của Công ty CP Cảng Quy Nhơn đối với công tác an sinh xã hội; góp phần hỗ trợ các địa phương còn khó khăn tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy ở cơ sở, phục vụ tốt hơn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.