Công an huyện Phú Thiện lắng nghe ý kiến nhân dân

(GLO)- Chiều 11-11, tại Hội trường Nhà văn hóa xã Ayun Hạ, Công an huyện Phú Thiện tổ chức hội nghị Công an huyện lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2024.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện; cấp ủy, chính quyền, MTTQ các xã, đơn vị trường học và đông đảo nhân dân địa phương.

Quang cảnh hội nghị Công an huyện lắng nghe ý kiến nhân dân. Ảnh: Hoa Mai

Tại hội nghị, lãnh đạo Công an huyện Phú Thiện đã báo cáo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện trong năm 2024. Đồng thời, lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về các mặt công tác của lực lượng Công an huyện về kết quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong năm 2024; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện; tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa giao tiếp, ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện; những kế sách để giữ vững an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an huyện trong thời gian tới.

Với tinh thần dân chủ, người dân đã đề cập nhiều ý kiến liên quan đến bất cập trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông, cấp căn cước công dân tại trường học; việc hỗ trợ cho người dân ở vùng khó khăn chưa sử dụng điện thoại thông minh; chế độ chính sách của Công an viên; tình hình an ninh trật tự tại địa phương...

Đại diện lãnh đạo và các phòng nghiệp vụ thuộc Công an huyện Phú Thiện cũng đã trực tiếp trả lời thỏa đáng các câu hỏi của người dân; đồng thời, tiếp thu các kiến nghị để khắc phục, góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian đến.

Dịp này, hội nghị cũng công bố Quyết định thành lập mô hình “Tự vệ 4.0”; thành lập Ban chỉ đạo mô hình và báo cáo sự cần thiết về việc xây dựng mô hình.