Công an huyện Ia Pa tìm chủ sở hữu, người có liên quan đến chiếc xe mô tô là vật chứng vụ án

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) thông báo tìm chủ sở hữu, người mua và người có liên quan đến xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius màu sơn đen, số khung RLCS5C6J0DY027445, số máy 5C64133254 là vật chứng trong vụ án.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Ia Pa đang thụ lý điều tra vụ án hình sự Trộm cắp tài sản xảy ra ngày 23-2-2024 tại thôn Bi Giông (xã Pờ Tó, huyện la Pa) do bị can Rmah Thừa (SN 2001; cư trú thôn Plei Tel A, xã la Sol, huyện Phú Thiện) và đồng phạm thực hiện.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ia Pa đã tạm giữ 1 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius không có biển số, màu sơn đen, số khung RLCS5C6J0DY027445, số máy 5C64133254. Bị can Rmah Thừa khai xe mô tô trên được Thừa mua lại từ một người không rõ nhân thân, lai lịch.

Qua tra cứu phương tiện xác định: Số khung RLCS5C6J0DY027445 thuộc xe mô tô có biển số 61H1- 211.82, hiệu Yamaha Sirius. Chiếc xe này do bà Lâm Thị Trinh (SN 1964; cư trú ấp Tân Đức, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) đứng tên chủ sở hữu và bà Trinh đã bán xe cho người khác (không rõ nhân thân, lai lịch) vào năm 2014.

Còn số máy 5C64133254 thuộc xe mô tô có biển số 37X7-3490, hiệu Yamaha Sirius. Chiếc xe này do anh Nguyễn Xuân Đồng (SN 1990; cư trú xóm Thọ Lộc, xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) đứng tên chủ sở hữu và anh Đồng đã bán xe cho người khác (không rõ nhân thân, lai lịch) vào năm 2022.

Để phục vụ điều tra vụ án, đề nghị ai là chủ sở hữu, người mua và người có liên quan đến chiếc xe mô tô vật chứng nói trên đề nghị liên hệ Cơ quan CSĐT Công an huyện la Pa (thôn Kim Năng, xã la Mrơn, huyện la Pa, tỉnh Gia Lai) hoặc liên hệ Điều tra viên Bạch Như Lộc (số điện thoại 097.367.0509) để được giải quyết theo quy định của pháp luật.