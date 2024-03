Công an Ia Pa liên tiếp phá các vụ án trộm cắp tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ia Pa đang tạm giữ hình sự để củng cố hồ sơ khởi tố bị can đối với 3 đối tượng: Kpă Phe (24 tuổi), Siu Ji (19 tuổi) và Siu Đét (25 tuổi, cùng trú tại huyện Phú Thiện) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 11-3-2024, anh Nguyễn Văn Mạnh (32 tuổi, trú tại buôn Plei Du, xã Chư Răng, huyện Ia Pa) trình báo: Vào khoảng 18 giờ cùng ngày, anh có dựng xe máy tại sân nhà thì bị kẻ gian lấy trộm.

Ngay sau đó, Công an huyện đã phân công nhiều trinh sát vào cuộc nắm tình hình, rà soát, truy xét các đối tượng liên quan, kiểm tra hệ thống camera an ninh trên các tuyến đường. Đến 17 giờ ngày 14-3, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các tổ trinh sát của Công an huyện lần lượt bắt giữ nhóm đối tượng gây án.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Kpă Phe khai nhận: Khi đến chơi tại xã Chư Răng, thấy sân trước quán tạp hóa của gia đình anh Mạnh để xe máy không có người trông coi nên đã lấy trộm và mang đi cầm được 10 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Tiếp tục đấu tranh, các đối tượng khai nhận thêm: Vào khoảng 20 giờ ngày 12-3, các đối tượng đến khu vực 4 làng đồn (xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện) tìm xe máy của người dân để lấy trộm. Tại đây, nhóm “đạo tặc” đã lấy trộm 1 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Sirius màu trắng dựng phía trước nhà của 1 người dân về sử dụng làm phương tiện đi lại.

Trước đó, vào ngày 6-3, Công an huyện Ia Pa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng: Rmah Tiên (23 tuổi), Rmah Thừa (24 tuổi), Ksor Chung (18 tuổi, cùng trú tại xã Ia Sol, huyện Phú Thiện) về hành vi trộm cắp tài sản. Cụ thể, nhóm đối tượng đã thực hiện trót lọt 5 vụ trộm 5 xe máy tại các huyện: Mang Yang, Phú Thiện và Ia Pa.

Chị Siu H'Kam (trú tại xã Pờ Tó) cho hay: “Hôm đó, vợ chồng tôi đi xe máy lên rẫy. Chúng tôi dựng xe cách nơi làm khá xa, khi ra về thì không thấy xe nữa. Biết bị mất trộm nên tôi đến cơ quan Công an trình báo. Cũng do quá chủ quan nên gia đình tôi bị kẻ gian lấy trộm xe máy. Qua đây, tôi gửi lời cảm ơn đến Công an huyện Ia Pa đã không quản ngại khó khăn, vất vả để bắt được thủ phạm, tịch thu tài sản trả lại cho gia đình tôi và những bị hại khác”.

Điểm chung của các đối tượng đều là những thanh niên lười lao động, thích tụ tập chơi bời lêu lổng. Thủ đoạn của chúng là lợi dụng sự sơ hở của người dân để thực hiện hành vi trộm cắp.

Thiếu tá Lê Nguyễn Duy Tuân-Phó Trưởng Công an huyện Ia Pa-cho biết: “Ngay sau khi nhận tin báo liên quan đến các vụ trộm, lãnh đạo Công an huyện đã huy động tối đa quân số phối hợp chặt chẽ với Công an xã để truy xét, rà soát đối tượng. Mặt khác, tiến hành gọi hỏi các đối tượng từng có tiền án, tiền sự trên địa bàn; đồng thời, liên lạc, phối hợp với Công an các huyện cùng vào cuộc điều tra làm rõ vụ án.

Với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, chúng tôi đã điều tra, bắt giữ các đối tượng và tịch thu tài sản gồm 7 xe máy để trả lại cho người bị hại. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ia Pa tiếp tục mở rộng điều tra các vụ án sớm đưa 2 nhóm đối tượng trên ra xét xử theo quy định của pháp luật”.

Cũng theo Phó Trưởng Công an huyện Ia Pa, việc người dân lơ là, không cất giữ tốt tài sản của mình vô tình tạo điều kiện để kẻ gian có cơ hội thực hiện hành vi phạm tội.

Đặc biệt, tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khi bà con lên rẫy dựng xe máy cách xa nơi làm việc, không có người trông coi; ban đêm dựng xe dưới nhà sàn, hoặc ngoài sân… rất dễ bị mất trộm. Vì vậy, mọi người cần nêu cao cảnh giác trong việc bảo quản tài sản, không để kẻ gian có cơ hội gây án.