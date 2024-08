Công an Gia Lai bế mạc Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật lần thứ III năm 2024

(GLO)- Chiều 8-8, Công an tỉnh Gia Lai bế mạc Hội thi Điều lệnh, quân sự, võ thuật lần thứ III năm 2024. Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh dự lễ bế mạc.

Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật lần thứ III năm 2024 quy tụ 21 đội tuyển với 500 cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an 17 huyện, thị xã, thành phố và các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh tham gia tranh tài. Các đội tuyển cùng tranh tài ở các nội dung: bắn súng, duyệt đội ngũ, điều lệnh đội ngũ tay không, nghi lễ và võ thuật.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn cho Phòng Cảnh sát cơ động; 2 giải Nhì được trao cho Công an huyện Ia Grai và Công an thị xã Ayun Pa; 3 giải Ba toàn đoàn được trao cho đội tuyển Khối An ninh nhân dân, đội tuyển Khối Xây dựng lực lượng-tham mưu và trực thuộc (Công an tỉnh) và Công an huyện Mang Yang.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Đại tá Phạm Hữu Trường biểu dương, ghi nhận tinh thần, trách nhiệm của các đội thi. Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng khẳng định, công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và là một trong những nội dung thi đua để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

“Sau hội thi này, các đơn vị, Công an địa phương cần tiếp tục duy trì, thực hiện nghiêm công tác điều lệnh và thường xuyên tổ chức tập luyện võ thuật, quân sự để tăng cường kỷ luật, kỷ cương, sức chiến đấu trong toàn lực lượng”-Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh.