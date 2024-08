Khai mạc hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật lần thứ III-2024

Dự lễ khai mạc có Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban tổ chức hội thi và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh Gia Lai.

Tham gia tranh tài tại hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật lần thứ III-2024 có 21 đội tuyển với 500 cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an 17 huyện, thị xã, thành phố và các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh. Các đội tuyển cùng tranh tài ở các nội dung: bắn súng, duyệt đội ngũ, điều lệnh đội ngũ tay không, nghi lễ và võ thuật.

Phát biểu khai mạc hội thi, Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật lần thứ III-2024 là một hoạt động thiết thực nhằm rèn cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm túc điều lệnh Công an nhân dân, góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng chính quy, tinh nhuệ. Thông qua hội thi, ban tổ chức sẽ lựa chọn các cán bộ, chiến sĩ có khả năng về công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật tại các đơn vị để tham dự hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật lần thứ VI do Bộ Công an tổ chức, dự kiến vào cuối năm 2024.

“Những nội dung thi tại hội thi rất thiết thực, quan trọng mà điều lệnh Công an nhân dân yêu cầu mọi cán bộ, chiến sĩ thường xuyên thực hiện trong quá trình công tác, học tập, sinh hoạt và khi tiếp xúc, giải quyết công việc với các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Tôi đề nghị các đội dự thi lần này, nỗ lực hết mình để đạt được những thành tích cao nhất. Ngoài ra, hội thi diễn ra nhiều ngày, quy tụ đông đảo cán bộ, chiến sĩ trong Công an tỉnh tham gia nên đề nghị các đồng chí sắp xếp, bố trí thời gian một cách khoa học để hoàn thành trọn vẹn cả nhiệm vụ công tác lẫn việc tranh tài ở các nội dung thi”-ông Trường cho biết.

Ban Tổ chức hội thi sẽ tổ chức bế mạc và trao giải cho các cá nhân, đội thi đạt thành tích cao vào chiều ngày 8-8.