CLIP: Xe khách chở 22 người cháy rụi khi đổ đèo Khánh Lê

Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Ban Lễ tang Nhà nước gồm 23 đồng chí, do đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban.

Ông Đặng Hải Đăng, nguyên Giám đốc CDC Cà Mau, và 2 cán bộ ngành y tế tỉnh này bị đề nghị truy tố do liên quan đến Việt Á.

Chiều 23/8, một lãnh đạo UBND xã Cam An Nam cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc 4 người trong một gia đình tử vong bất thường.

Bị can Nguyễn Thị Thanh Thủy, nguyên chuyên viên NXB Giáo dục Việt Nam đã giúp Cty Việt Á nhiều việc 'khó' mà Chủ tịch Cty là Phan Quốc Việt không làm được. Thậm chí ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế còn phải nể mặt, tới dự một lễ trao tặng kit test của một công ty nước ngoài do Thủy 'set up'.