Xe tải bốc cháy dữ dội trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) vừa thi hành kỷ luật cảnh cáo 3 cán bộ, khiển trách 3 cán bộ do có nhiều sai phạm trong công tác quản lý, điều hành, vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Trên đường về TP Đồng Hới (Quảng Bình) để tham gia lớp tập huấn đầu năm học, hai nữ giáo viên mầm non không may bị tai nạn, 1 người tử vong, 1 bị thương nặng.

Sáng ngày 15.8, một vụ nổ lớn vừa xảy ra tại quán lẩu 42K nằm trên đường Yên Phụ (Ba Đình, Hà Nội). Ghi nhận ban đầu của phóng viên, nguyên nhân xảy ra vụ việc nghi do nổ khí gas.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang Nguyễn Việt Trí và 17 bị can khác trong vụ án khai thác cát vượt trữ lượng cấp phép.