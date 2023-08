Chuẩn bị Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Gia Lai

(GLO)- Việc quy hoạch, sắp xếp, bố trí và ổn định dân cư theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi là “điểm tựa” giúp hàng ngàn hộ dân trong tỉnh Gia Lai an cư lạc nghiệp.

(GLO)- Theo Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025, cả 6 xã đạt chuẩn NTM của huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) đều bị tụt nhiều tiêu chí. Do đó, huyện đang tập trung nguồn lực đầu tư để các xã giữ chuẩn NTM.

(GLO)- Trong 2 ngày (11 và 12-8), UBND huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội chợ nông sản an toàn nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hội chợ đã thu hút hàng ngàn lượt người dân và du khách đến tham quan, mua sắm các loại nông sản đặc trưng của địa phương.

(GLO)- Sáng 13-8, ông Khuất Việt Hùng-Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia làm trưởng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế hiện trường vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại huyện Chư Pưh. Tham gia cùng đoàn có ông Nguyễn Hữu Quế-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

(GLO)- Sáng 13-8, tài xế Nguyễn Tú Sinh (SN 1966) đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai trong tình trạng bị đa chấn thương, tinh thần tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Ông đã kể lại thời khắc kinh hoàng xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng giữa 3 xe ô tô trên quốc lộ 14 (đoạn qua xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai), làm 3 người trên xe do mình cầm lái bị chết, còn mình bị thương.

Tờ vé số may mắn của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trúng giải Jackpot 1 trị giá hàng trăm tỉ đồng có 6 cặp số là 13 - 24 - 39- 43 - 45 - 52.

(GLO)- Chiều 12-8, Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải và Ban An toàn giao thông huyện Chư Pưh tiến hành kiểm tra hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương trên quốc lộ 14.