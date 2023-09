Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long gửi thư chúc mừng năm học mới 2023-2024

(GLO)- Sáng 31-8, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị; Quyết định số 426-QĐ/TU ngày 23-12-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và quán triệt Quyết định số 937-QĐ/TU ngày 2-6-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy về lãnh đạo công tác Đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng.

(GLO)- Sáng 31-8, tại trụ sở Tỉnh ủy, Đoàn công tác do Ngài Yaron Mayer-Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Israel tại Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chào xã giao và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Gia Lai.

(GLO)- Sáng 30-8, tại Trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai, đoàn công tác do đồng chí Vũ Thanh Mai-Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát về thực hiện công tác giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) trên địa bàn tỉnh.

(GLO)- Sáng 29-8, Công an tỉnh tổ chức lễ phát động tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành cùng 450 cán bộ, chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh và Công an TP. Pleiku.