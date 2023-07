Chư Pưh: Người dân giao nộp 12 khẩu súng tự chế cho chính quyền để đổi lấy gạo

Tại Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 do Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” do thị trấn Nhơn Hòa (huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) tổ chức ngày 29-7, Ban tổ chức đã vận động người dân đổi 12 khẩu súng tự chế lấy gạo.

Thị trấn Nhơn Hòa là trung tâm kinh tế, chính trị, xã hội của huyện Chư Pưh với tổng số 3.400 hộ/14.707 nhân khẩu, người dân tộc thiểu số chiếm 40% dân số. Trên địa bàn thị trấn có 4 tôn giáo chính, gồm: Phật giáo, Thiên chúa giáo, Tin lành miền nam Việt Nam và Cao đài.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, Công an huyện, Đảng ủy thị trấn, Ban Chỉ đạo thị trấn đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia công tác đấu tranh, phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Theo đó, từ đầu năm 2023 đến nay, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn cơ bản được giữ vững, không xảy ra hoạt động phục hồi tổ chức Fulro, “Tin lành Đê ga”, không có hoạt động đường dây đưa người vượt biên trái phép. Trên địa bàn xảy ra 7 vụ phạm pháp; trong đó, 3 vụ cố ý gây thương tích; 2 vụ giữ người trái pháp luật; 1 vụ trộm cắp tài sản và 1 vụ sử dụng trái phép chất ma túy. Các vụ việc đã được Công an thị trấn chuyển Công an huyện giải quyết theo thẩm quyền.

Công an thị trấn đã phối hợp với các ngành, đoàn thể, hệ thống chính trị các thôn tuyên truyền được 8 buổi với khoảng 2.500 người tham gia về đề cao cảnh giác với âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch; những phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm (đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản…); Luật Giao thông đường bộ và tính chất nguy hiểm của các loại tội phạm...

Hiện nay, thị trấn có 12 tổ tự quản về an ninh trật tự ở 12 thôn làng, với 78 thành viên. Đồng thời, duy trì hoạt động và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc như: mô hình 8+1 (8 hội viên giúp đỡ 1 đối tượng lầm lỡ trở thành người lương thiện); cổng trường an toàn giao thông tại các trường học; đoạn đường Thanh niên tự quản…Riêng mô hình “Ánh sáng Camera, tiếng kẻng an ninh” đã triển khai xây dựng được 9,6 km đường điện chiếu sáng với 258 bóng điện, 18 Camera an ninh, 1 kẻng an ninh với tổng kinh phí hơn 250 triệu đồng.

Tại ngày hội, Chủ tịch UBND thị trấn Nhơn Hòa Nguyễn Hữu Dương đã đọc thư kêu gọi toàn dân thực hiện cuộc vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đặc biệt, trong thời gian phát động, UBND thị trấn tổ chức chương trình “Đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ lấy gạo”. Cụ thể, mỗi người dân trên địa bàn khi đến giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được UBND thị trấn hỗ trợ 30 kg gạo. Theo đó, ngay tại buổi phát động, đã có 12 hộ dân giao nộp 12 khẩu súng tự chế để đổi lấy gạo.

Dịp này, Chủ tịch UBND thị trấn đã tặng giấy khen cho 8 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023.