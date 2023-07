Lá cờ đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”

(GLO)- Với khẩu hiệu “Không nói khó, không nói không và không được nói không thể”, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã phát huy vai trò nòng cốt, là lực lượng xung kích tuyến đầu trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn. Năm 2022, Công an thị xã vinh dự được Chính phủ tặng cờ đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” do Bộ Công an và Công an tỉnh phát động, những năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Công an thị xã An Khê đã phát động phong trào trong toàn lực lượng gắn với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Qua đó, 100% tập thể và cá nhân trong đơn vị đã đăng ký thực hiện phong trào bằng những chỉ tiêu, việc làm cụ thể. Từng cán bộ, chiến sĩ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Trung tá Nguyễn Thành Huy-Trưởng Công an thị xã An Khê-cho biết: Những năm qua, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Công an thị xã diễn ra sôi nổi gắn với các nhiệm vụ trọng tâm do Công an tỉnh giao. Ngoài ra, đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu Thị ủy, UBND thị xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an triển khai thực hiện hiệu quả nhiều biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Công an thị xã đã chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng, kịp thời phát hiện, tham mưu giải quyết có hiệu quả các vụ việc liên quan, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, hình thành “điểm nóng”; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, không để xảy ra tội phạm hoạt động kiểu băng, nhóm, tội phạm phức tạp gây bức xúc dư luận.

Chính vì vậy, kết quả công tác phòng-chống tội phạm của Công an thị xã luôn đạt và vượt các chỉ tiêu Bộ Công an và Công an tỉnh giao, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội. Với những thành tích đạt được, năm 2022, Công an thị xã vinh dự được Chính phủ tặng cờ đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Cụ thể, trong năm 2022, Công an thị xã kéo giảm 7,14% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với năm 2021. Tỷ lệ điều tra phá án đạt 95,65%, án rất nghiêm trọng đạt 100%; gọi hỏi, răn đe, giáo dục trên 1.361 lượt đối tượng các loại; bắt, vận động đầu thú, thanh loại 3 đối tượng truy nã; tiếp nhận 99 tin tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, giải quyết 90 tin, đạt tỷ lệ 90,9%.

Riêng 6 tháng đầu năm 2023, Công an thị xã đã tập trung lực lượng điều tra, khám phá thành công 23/23 vụ phạm pháp hình sự; bắt, xử lý 11 vụ đánh bạc; vận động đầu thú 1 đối tượng truy nã; khởi tố 7 vụ/14 bị can về hành vi tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tổ chức tấn công trấn áp mạnh tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, qua đó phát hiện 6 vụ, đã chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý 2 vụ, xử phạt vi phạm hành chính 4 vụ. Công an thị xã cũng đã phát hiện 9 vụ/11 đối tượng, trong đó khởi tố 5 vụ/7 bị can về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng lan tỏa sâu rộng, góp phần ổn định ANTT trên địa bàn, Công an thị xã đã hướng dẫn Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cấp xã tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình tổ chức quần chúng phòng-chống tội phạm, bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Một số mô hình hiệu quả được nhân rộng như: “Tổ liên gia tự quản”, “Nhà trọ tự quản”, “Xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Camera an ninh”, “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”, “2 tốt, 3 không”, “Ngày thứ 5 cơ sở”, “Tôn giáo chung tay giữ gìn an ninh, trật tự”, “Zalo kết nối, khu dân cư bình yên”, “Xây dựng phong cách người chiến sĩ Công an vì Nhân dân phục vụ”…

Cùng với đó, Công an thị xã đã tập trung tối đa lực lượng làm sạch dữ liệu thông tin công dân trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công và Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ cơ bản đạt yêu cầu và chỉ tiêu được giao; chủ động tổ chức triển khai hiệu quả “Ngày hội chuyển đổi số”. Tính đến ngày 14-5-2023, Công an thị xã là đơn vị đầu tiên của tỉnh hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp căn cước công dân cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn.

Trưởng Công an thị xã An Khê cho biết thêm: Thời gian tới, đơn vị tập trung xây dựng lực lượng thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, gắn bó chặt chẽ, mật thiết với Nhân dân, “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Cùng với đó, đơn vị chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo đúng, sát diễn biến tình hình; tham mưu cấp ủy, chính quyền các chủ trương, giải pháp bảo đảm ANTT, xử lý hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tập trung tấn công trấn áp mạnh tội phạm theo chuyên đề, tội phạm nổi lên trên từng lĩnh vực, từng địa bàn.

Đồng thời, ứng dụng, khai thác tối đa hiệu quả hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân phục vụ công tác bảo đảm ANTT. Đẩy mạnh các biện pháp công tác theo Kế hoạch số 979 của Giám đốc về đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với phòng-chống tội phạm ở địa bàn cơ sở.