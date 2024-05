Tin liên quan Pleiku bồi dưỡng kiến thức cho 52 già làng, người có uy tín

Thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Prông đều xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung, văn bản cấp trên đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Theo đó, từ năm 2021 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức 8 hội nghị quán triệt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho hơn 5.700 lượt cán bộ, đảng viên tại các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện nghiêm túc việc đưa nội dung này vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng của chi bộ; chuẩn bị nội dung sinh hoạt chuyên đề hàng quý phù hợp với thực tiễn.

Kết quả, đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Đến cuối năm 2023, toàn huyện chỉ còn 3.900 hộ nghèo, chiếm 11,97% (giảm 1.807 hộ so với năm 2021). Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện đã tặng giấy khen cho 41 tập thể và 42 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023.