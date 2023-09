Chư Prông: Đâm vào xe ô tô tải, 3 người thương vong

Chiều 7-9, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do ông Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại huyện Ia Pa về quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, khoáng sản ở khu vực khoáng sản phân tán nhỏ lẻ, khoáng sản bãi thải của mỏ đã có quyết định đóng cửa mỏ trên địa bàn giai đoạn 2017-2022.

(GLO)- Khoảng 16 giờ 15 phút ngày 7-9, Trung tâm Y tế huyện Ia Grai tiếp nhận 2 nam sinh nhập viện cấp cứu nhưng đáng tiếc là cả hai đã tử vong trước đó do đuối nước.

(GLO)- Chiều 6-9, đoàn kiểm tra liên ngành bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trong dịp Tết Trung thu năm 2023 tỉnh Gia Lai đã họp đoàn triển khai kế hoạch kiểm tra dịp Tết Trung thu. Ông Đỗ Tấn Thạnh- Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành chủ trì cuộc họp.

(GLO)- Từ sự chủ động triển khai các giải pháp đồng bộ của các ngành và địa phương, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai được đảm bảo, không xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nhờ vậy, người dân trong tỉnh được hưởng một kỳ nghỉ vui vẻ, an toàn.