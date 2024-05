Chư Păh: 2 xe máy va chạm khiến 2 người tử vong

Theo thông tin từ người dân có mặt tại hiện trường cho biết, vào thời gian trên, xe máy BKS 81B3-067.99 do anh T.V.P. (trú phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) điều khiển lưu thông từ hướng xã Ia Khươl (huyện Chư Păh) về hướng thị trấn Phú Hòa, khi đến đoạn đường trên thì bất ngờ va chạm với xe máy (không có biển kiểm soát) do Đ.N.C. (SN 2008, trú tại thôn Đại An 2, xã Ia Khươl) điều khiển chở phía sau là T.T.D.T. (SN 2010) và T.T.D.Q. (SN 2011, cùng trú tại thôn Tân Lập, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh) lưu thông theo hướng ngược lại.

Vụ va chạm mạnh khiến anh T.V.P. tử vong tại chỗ; còn Đ.N.C. tử vong khi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Chư Păh, 2 xe máy bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng Công an huyện Chư Păh và Công an tỉnh Gia Lai đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.