Chính phủ bổ sung quy định về điều chỉnh Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Đồng thời, Chính phủ cũng ban hành Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10-2-2021 quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

Trong đó, Nghị định số 65/2025/NĐ-CP bổ sung Điều 35a vào sau Điều 35 Nghị định số 40/2016/NĐ-CP quy định về điều chỉnh Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển.

Chính phủ điều chỉnh Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển. Ảnh: Phương Vi

Theo quy định mới, Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển được xem xét, điều chỉnh trong các trường hợp: Do yêu cầu về quốc phòng, an ninh; phòng, chống thiên tai; do tác động của thiên tai hoặc các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật dân sự mà khu vực hành lang bảo vệ bờ biển không còn đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; điều chỉnh cho phù hợp với Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ, Quy hoạch tỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thay đổi mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng thuộc các trường hợp thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai...

Nghị định nêu rõ việc điều chỉnh, lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan; phê duyệt điều chỉnh Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển được thực hiện như việc lập Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển theo quy định tại Điều 31, Điều 32, Điều 33, Điều 34 và Điều 35 Nghị định này.

Nghị định số 65/2025/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 40 Nghị định số 40/2016/NĐ-CP về điều chỉnh ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển.

Theo quy định mới, ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển được xem xét, điều chỉnh do yêu cầu về quốc phòng, an ninh; phòng-chống thiên tai. Ảnh: Phương Vi

Theo quy định mới, ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển được xem xét, điều chỉnh trong các trường hợp: do yêu cầu về quốc phòng, an ninh; phòng, chống thiên tai; có sự biến động lớn về đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm ở khu vực thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển; do tác động của thiên tai hoặc các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật dân sự mà một phần phạm vi khu vực hành lang bảo vệ bờ biển không còn đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; điều chỉnh cho phù hợp với Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ, Quy hoạch tỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thay đổi mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng thuộc các trường hợp thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai.

Về cơ quan tiếp nhận và thẩm định hồ sơ; hình thức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, trả lại Giấy phép nhận chìm ở biển, Nghị định số 65/2025/NĐ-CP quy định: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, trả lại Giấy phép nhận chìm ở biển là cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đề nghị giao, trả lại khu vực biển; gia hạn, sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

Hình thức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

Quy định trên có hiệu lực từ ngày 2-5-2025.