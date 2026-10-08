Cao Thanh Phong và hành trình chinh phục những sân chơi trí tuệ

(GLO)- Từ niềm say mê với những bài toán khó đến sự bình tĩnh trên bàn cờ vua, em Cao Thanh Phong - học sinh lớp 5/3, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) đang từng bước khẳng định năng lực ở cả lĩnh vực học tập và thể thao.

Huy chương bạc vòng Quốc gia tại Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế FMO cùng những tấm huy chương tại các giải cờ vua cấp tỉnh là thành quả của niềm đam mê, sự kiên trì và tinh thần không ngừng vượt qua giới hạn bản thân.

Say mê khám phá những bài toán khó

Với Phong, những bài toán càng đòi hỏi nhiều suy luận càng khơi dậy sự tò mò và mong muốn tìm lời giải. “Em thích những bài toán khó vì chúng khiến em tò mò và muốn khám phá” - Phong chia sẻ.

Cao Thanh Phong tập trung nghe giảng, chủ động trong học tập. Ảnh: M.C

Để học tốt môn Toán, em luôn tập trung nghe giảng, hoàn thành bài tập, chủ động tìm nhiều cách giải và trao đổi với thầy cô, bạn bè khi gặp vấn đề chưa hiểu. Bên cạnh kiến thức trên lớp, Phong còn dành thời gian làm các dạng bài bổ trợ, nâng cao và tham gia những cuộc thi Toán trên mạng để rèn luyện tư duy.

Cô Trương Thị Cẩm Lai - giáo viên chủ nhiệm lớp 5/3 - nhận xét: Phong là học sinh ngoan, chăm học, tự giác và tích cực. Không chỉ có thành tích học tập tốt, em còn là lớp trưởng năng nổ, gương mẫu, chi đội trưởng mạnh dạn, tự tin và tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao.

“Phong tiếp thu bài nhanh, nắm kiến thức vững và trình bày khoa học. Bên cạnh năng khiếu, em còn thường xuyên đầu tư, rèn luyện nên phát huy tốt khả năng của mình” - cô Lai cho biết.

Cô Trương Thị Cẩm Lai hướng dẫn Cao Thanh Phong làm bài trong giờ học tại lớp. Ảnh: M.C

Tháng 2-2026, Phong bắt đầu theo học tại Trung tâm Smart Kids Gia Lai (phường Pleiku). Theo cô Lê Thị Lý - Giám đốc Trung tâm, em gây ấn tượng bởi khả năng tiếp thu nhanh, sự tập trung và cách xử lý linh hoạt các dạng toán khó. Khi gặp bài toán nâng cao, Phong thường đặt câu hỏi để tìm hiểu bản chất vấn đề, đồng thời chủ động tìm hướng giải ngắn gọn, có hệ thống.

Sự nỗ lực ấy được ghi nhận bằng huy chương bạc vòng quốc gia tại kỳ thi Olympic Toán học quốc tế FMO. Trước đó, em giành giải khuyến khích tại kỳ thi Toán quốc tế Singapore và châu Á SASMO.

Em Cao Thanh Phong được Trung tâm Smart Kids Gia Lai vinh danh với thành tích huy chương bạc vòng Quốc gia kỳ thi Olympic Toán học quốc tế FMO. Ảnh: NVCC

Với Phong, niềm vui khi giải toán không chỉ nằm ở đáp án mà còn ở quá trình suy nghĩ, thử nghiệm nhiều phương án để tìm ra lời giải phù hợp. Mỗi bài toán khó vì thế trở thành cơ hội để em rèn luyện sự kiên trì và khả năng sáng tạo.

Rèn tư duy, bản lĩnh trên bàn cờ vua

Nếu Toán học giúp phát triển tư duy logic thì cờ vua là sân chơi để Phong vận dụng khả năng tính toán, dự đoán và đưa ra quyết định. 2 lĩnh vực tưởng chừng khác biệt lại bổ trợ cho nhau, giúp em rèn luyện cả trí tuệ lẫn bản lĩnh.

Phong tập luyện cờ vua tại nhà, rèn khả năng tính toán và sự tập trung. Ảnh: M.C

Phong làm quen với cờ vua từ những năm học mầm non. Những ván cờ với 1 giáo viên gần nhà đã khơi dậy niềm yêu thích của em. Cuối tuần, mẹ đưa Phong đến CLB Pleiku Chess (phường Pleiku) tập luyện, giao lưu và cọ xát với những người chơi lớn tuổi hơn.

Theo Phong, Toán và cờ vua có nhiều điểm tương đồng bởi đều đòi hỏi tư duy logic, khả năng tính toán, dự đoán tình huống và lựa chọn phương án tối ưu. Đặc biệt, cờ vua giúp em học cách bình tĩnh, kiên nhẫn trước những tình huống khó.

Những tấm huy chương ghi dấu thành tích của Phong trong học tập và thi đấu cờ vua. Ảnh: M.C

Niềm đam mê cùng quá trình tập luyện đã mang lại cho Phong những kết quả đáng khích lệ. Em giành huy chương vàng cờ vua lứa tuổi U10 tại giải cờ vua chào mừng năm học mới mở rộng năm 2026 và huy chương đồng nội dung đồng đội nam tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026.

Để chuẩn bị cho Đại hội, Phong dành 3 tháng hè tập luyện, sau đó tiếp tục giao lưu, cọ xát tại các câu lạc bộ ở phường Quy Nhơn và TP. Hồ Chí Minh. Trên bàn cờ, em cho thấy khả năng tập trung và tâm lý thi đấu ổn định. Ở ván thứ 7, Phong kiên trì tìm kiếm lợi thế qua từng nước đi và giành chiến thắng với tỷ số 0-1.

Anh Võ Minh Châu - Chủ nhiệm CLB Pleiku Chess đánh giá cao sự bền bỉ và niềm đam mê của Phong. Theo anh, ngay cả khi gặp thất bại, em cũng không dễ nản lòng mà thường quan sát, phân tích cách chơi của đối thủ để rút kinh nghiệm cho những ván đấu tiếp theo.

Cô Lê Thị Lý cũng cho rằng, cờ vua hỗ trợ tích cực cho quá trình học Toán của Phong. Việc tính toán nước đi, xây dựng chiến thuật và giữ bình tĩnh trước áp lực giúp em hình thành cách tiếp cận vấn đề có hệ thống, kiên nhẫn hơn khi giải những bài toán khó.

Phía sau những kết quả đạt được là sự đồng hành của gia đình. Chị Cao Thị Việt Hoa - mẹ của Phong - cho biết, gia đình luôn tạo điều kiện để em cân bằng giữa học tập, luyện cờ, nghỉ ngơi và vui chơi. Điều quan trọng là Phong có ý thức tự giác bởi em thực sự yêu thích những hoạt động mình theo đuổi.

Phong trao đổi cùng mẹ về việc học Toán và cờ vua. Ảnh: M.C

Tuổi còn nhỏ, việc cùng lúc học tập và tham gia các sân chơi trí tuệ, thể thao đòi hỏi Phong biết sắp xếp thời gian, duy trì sự tập trung và kiên trì với mục tiêu. Những trải nghiệm ấy không chỉ giúp em tích lũy kiến thức, kỹ năng mà còn góp phần hình thành tinh thần trách nhiệm, khả năng vượt qua khó khăn.

Với Phong, những tấm huy chương là niềm vui và sự động viên, nhưng chưa phải đích đến cuối cùng. Em mong muốn tiếp tục thử sức ở những sân chơi mới, chinh phục những mục tiêu cao hơn và không ngừng hoàn thiện bản thân.