(GLO)- Ngày 15-5, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” thị xã trao hỗ trợ sinh kế phát triển sản xuất cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường An Bình.

(GLO)- Tin từ Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đã bàn giao thi thể nam thanh niên đuối nước tại Hồ Thuỷ điện An Khê-Ka Nát (thuộc thôn 3, xã Thành An) cho gia đình để tổ chức mai tang. Danh tính thanh niên xấu số được xác định là Trần Quang H. (SN 2008, trú tại xã Thành An, thị xã An Khê).