Cần Thơ: Bắt thêm 2 bị can trong vụ nhận hối lộ tại trung tâm đăng kiểm

Tin liên quan Một đăng kiểm viên nhận hối lộ tiền tỉ ở Cần Thơ

Ngày 13-5, thông tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa có thông cáo báo chí liên quan quan đến vụ việc khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6502D.

Theo đó, tối 12-5, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét chỗ ở đối với bị can Phạm Minh Nhựt (38 tuổi, ngụ phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) và ông Huỳnh Hoàng Tâm (35 tuổi, ngụ phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “nhận hối lộ”.

Ông Tâm là đăng kiểm viên, còn ông Nhựt là đăng kiểm viên, kiêm Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6502D, thuộc Công ty CP Cát Tường An Khánh.

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ xác định Nhựt và Tâm với vai trò là đăng kiểm viên đã ký biên bản nghiệm thu chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo không đảm bảo quy trình, quy định. Với hành vi trên, 2 bị can được xác định có vai trò đồng phạm, giúp sức để cho sếp là Châu Ngọc Ý nhận hối lộ từ các chủ phương tiện.

Trước đó, ngày 2-3, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Châu Ngọc Ý (38 tuổi, ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ), là giám đốc của 3 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 6502D, 6504D và 6506D (thuộc Công ty CP kỹ thuật Cát Tường An Khánh) để điều tra về hành vi “nhận hối lộ”.

Cùng bị khởi tố và bắt tạm giam với hành vi trên còn có Nguyễn Sỹ Hùng (43 tuổi, ngụ TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre), là doanh nghiệp tư nhân sửa chữa ô tô tại Bến Tre.

Tại Cơ quan CSĐT, Ý khai đã nhận tiền của các chủ phương tiện để hợp thức hóa hồ sơ cải tạo các loại xe cơ giới đối với những phương tiện không đủ hồ sơ kỹ thuật theo quy định.

Qua điều tra đến nay, cơ quan chức năng xác định bị can Ý đã hưởng lợi trái pháp luật có liên quan đến hơn 1.300 phương tiện, với số tiền khoảng 700 triệu đồng.

Vụ án đang được tiếp tục được điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.