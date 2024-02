Cách chức giám đốc, 3 phó giám đốc sở ở Quảng Nam

Thấy cặp vợ chồng không ra ngoài, nghi có chuyện chẳng lành, hàng xóm ở Thanh Hóa sang xem sự thể thì tá hỏa phát hiện người chồng đã tử vong, vợ trong tình trạng nguy kịch do đốt than sưởi ấm

(GLO)- Chiều 1-2, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai chủ trì buổi tiếp đoàn công tác của Công an 2 tỉnh Ratanakiri và Stung Treng (Vương quốc Campuchia) sang thăm, chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Trước đó, Bộ Công an đã xác định nguyên nhân sơ bộ vụ tai nạn tại cao tốc La Sơn-Túy Loan là do trời mưa, sương mù làm hạn chế tầm nhìn, lái xe buồn ngủ nên đã gây tai nạn.

(NLĐO)- Lợi dụng việc được UBND thị xã Quảng Yên giao nhiệm vụ thực hiện các quy trình đấu thầu, mua sắm 5 gói thầu hàng hóa trang thiết bị phòng học với tổng giá trị hơn 21 tỉ đồng, Hiền đã can thiệp, chỉ đạo kế toán tạo điều kiện “thông thầu” cho 2 doanh nghiệp

Liên quan đến vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết ở Hà Nội, 6 cựu cán bộ từng công tác trong lực lượng công an, thanh tra xây dựng và UBND P.Khương Đình (Q.Thanh Xuân, Hà Nội) bị khởi tố với cáo buộc thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa đồng loạt khởi tố 23 bị can trong đó có nhiều cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai, Cục thuế về hành vi "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ".