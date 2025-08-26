Bữa ăn nhỏ gửi triệu mảnh đời khó khăn

(GLO)- Giữa nhịp sống nhộn nhịp của phố núi, quán ăn thiện nguyện Yên Vui (số 50, đường Thống Nhất, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) vẫn thầm lặng trao những bữa cơm 2.000 đồng hỗ trợ người nghèo, sinh viên khó khăn và những mảnh đời neo đơn.

Bữa ăn đủ đầy chỉ với 2.000 đồng

Quán do Quỹ từ thiện Bông Sen (TP Hồ Chí Minh) thành lập vào tháng 11.2020. Những ngày đầu, nhiều người còn ngần ngại khi bước chân vào quán. Một suất cơm đầy đủ món mặn, món xào, canh nóng hổi mà chỉ 2.000 đồng khiến không ít người hoài nghi.

Tình nguyện viên quán cơm Yên Vui (bên phải) trao suất ăn đến người dân. Ảnh: Ngọc Duy

Thế nhưng, bằng sự chân thành và cách phục vụ ân cần, quán dần tạo được niềm tin. Chị Võ Thị Ngọc Hân, quản lý quán cơm Yên Vui, chia sẻ: “Có những hôm, nhìn thấy mấy chú lao động tay còn dính bụi vôi, hay mấy cô bán vé số ghé ăn vội vàng cho kịp giờ làm, tôi thật sự thương lắm. Nhiều người chia sẻ nếu không có quán chắc cũng chỉ ăn tạm ổ bánh mì. Dù vất vả nấu nướng, nhưng khi thấy bà con ăn ngon, nói cười vui vẻ, tôi cảm thấy ấm lòng và muốn gắn bó lâu dài với công việc này”.

Được biết, quán hiện có 7 người làm, bao gồm cả nhân viên quán và tình nguyện viên, luân phiên phụ trách đi chợ, nấu nướng và phát cơm. Mỗi tuần, các tình nguyện viên đều đặn phục vụ khoảng 200 suất ăn vào các buổi trưa thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu, từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ 30 phút. Toàn bộ kinh phí hoạt động đều do các nhà hảo tâm ủng hộ trực tiếp tại quán hoặc thông qua Quỹ từ thiện Bông Sen.

Những người có hoàn cảnh khó khăn khi đến quán sẽ gửi lại cho nhân viên 2.000 đồng/suất cơm (1.000 đồng với suất cơm chay) tại quầy, sau đó nhận phiếu từ tình nguyện viên rồi vào bên trong lấy phần cơm nóng hổi đã chuẩn bị sẵn. Cách làm này vừa gọn gàng, vừa đảm bảo ai đến trước nhận trước, trật tự và đủ phần ăn.

Trước mỗi buổi nấu, các tình nguyện viên dậy từ sáng sớm để chuẩn bị nguyên liệu, chế biến món ăn. Đến gần trưa, những suất cơm nóng hổi được bày sẵn và trao tận tay người lao động nghèo, sinh viên khó khăn cùng các mảnh đời yếu thế. Mỗi suất ăn được chuẩn bị chu đáo với cơm và các món mặn thay đổi liên tục, vừa cân đối dinh dưỡng, vừa đựng trong khay hoặc hộp sạch sẽ, gọn gàng.

Là một trong những đầu bếp chính của Quán cơm Yên Vui, chị Nguyễn Thị Hiệp (phường Diên Hồng) bày tỏ: “Mỗi lần bưng cơm ra bàn, thấy những bác lao động, cô bán vé số hay mấy em sinh viên tất bật đến nhận hộp cơm mà thấy thương. Mình cũng từng trải qua cảnh thiếu thốn nên rất hiểu cảm giác đó. Tham gia nấu nướng cho quán, tôi thấy mình làm được việc có ý nghĩa”.

Những suất ăn ấm lòng được các tình nguyện viên chuẩn bị chu đáo cho bà con. Ảnh: Ngọc Duy

Gắn bó cùng các bạn tình nguyện viên tại quán từ những ngày đầu và là thành viên tích cực nhất, chị Trần Thị Hội (phường Hội Phú) chia sẻ: “Ban đầu chỉ nghĩ đơn giản là đi phụ nấu ăn, nhưng càng làm tôi càng thấy thương bà con. Nhiều người nghèo có khi chỉ cần một bữa cơm đầy đủ thế này cũng thấy ấm áp. Chính điều đó khiến tôi quyết tâm đồng hành cùng bếp thiện nguyện cho đến nay”.

Lan tỏa lối sống đẹp từ bếp cơm nghĩa tình

Với người lao động nghèo, những suất cơm nơi đây trở thành điểm tựa giúp vượt qua ngày khốn khó. Ông Nguyễn Văn Định (phường An Phú) thổ lộ: “Công việc làm phụ hồ lúc có lúc không, nhiều khi chạy vạy cả ngày mới đủ bữa. Từ khi biết quán cơm Yên Vui, tôi thường ghé ăn vào mỗi bữa trưa. Chỉ 2.000 đồng mà có bữa cơm sạch sẽ với đủ thịt, cá, canh, rau. Đối với lao động tự do như chúng tôi, đây thực sự là chỗ dựa quý giá, không chỉ giúp no bụng mà còn cho mình thêm động lực để tiếp tục làm việc”.

Chị Võ Thị Ngọc Hân (bìa phải), quản lý quán cơm Yên Vui gửi các suất cơm đến bà con. Ảnh: Ngọc Duy

Còn với những người mưu sinh bằng nghề bán vé số, quán cơm lại là chỗ dựa giúp vơi bớt gánh nặng chi tiêu hằng ngày. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh (phường Pleiku) bộc bạch: “Tôi đi bán vé số từ sáng đến tối, tiền công chẳng được bao nhiêu, nhiều khi chỉ dám ăn vội ổ bánh mì cho qua bữa. Nhờ có quán cơm này mà trưa nào tôi cũng được ăn bữa cơm ngon miệng. Suất cơm tuy rẻ nhưng được chuẩn bị chu đáo, ăn vào thấy ấm lòng, như được tiếp thêm sức lực để rong ruổi tiếp con đường mưu sinh”.

Bà Lý Thị Hồng Trị, Trưởng Ban Thường trực Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực Tây Nguyên, nhận định: “Từ căn bếp nhỏ, quán cơm Yên Vui đã góp phần lan tỏa lối sống đẹp, truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ và cộng đồng tại phố núi. Điều đáng quý là các tình nguyện viên không chỉ nấu ăn mà còn gieo vào lòng người niềm tin rằng xã hội vẫn còn nhiều tấm lòng biết sẻ chia. Đây là mô hình đáng được nhân rộng tại Gia Lai cũng như nhiều địa phương khác”.