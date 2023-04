Bộ Giao thông-Vận tải trả lời kiến nghị của cử tri

-Kiến nghị:

Công trình xây dựng mương thoát nước dọc quốc lộ 19 thuộc địa phận phường Ngô Mây, xã Song An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai hiện đang gây khó khăn và nguy hiểm cho người dân khi đi lại, việc đặt cống hộp trước nhà các hộ dân dọc tuyến đường này không đồng đều: hộ có mương thoát nước, hộ không có mương thoát nước, gây bất bình trong Nhân dân và mất an toàn giao thông; đồng thời, đoạn quốc lộ 19 từ đầu đường Ngô Gia Tự (đường vào Nghĩa trang nhân dân thị xã An Khê) đến cầu Đá Bàn không có mương thoát nước dọc, nước ứ đọng lâu ngày có mùi hôi, nước thải chảy trên đường gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị Bộ Giao thông-Vận tải có phương án đẩy nhanh tiến độ thi công và khắc phục các vấn đề còn tồn tại trên tuyến đường này.

- Trả lời:

1. Về hệ thống thoát nước dọc theo quốc lộ 19 trên địa phận phường Ngô Mây và xã Song An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai:

Đoạn tuyến quốc lộ 19 đi qua địa phận phường Ngô Mây và xã Song An, thị xã An Khê có lý trình từ Km 67+000-Km 76+000, trong đó:

- Đoạn từ Km 67+000-Km 70+740 thuộc Dự án tăng cường kết nối giao thông Tây Nguyên do Ban Quản lý Dự án 2 làm chủ đầu tư đang triển khai thi công (bao gồm các hạng mục xây dựng nền mặt đường, cống, rãnh...), dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2023. Theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam, đơn vị quản lý đường bộ thường xuyên có văn bản gửi Ban Quản lý Dự án 2 chỉ đạo nhà thầu thực hiện tăng cường các biện pháp để đảm bảo an toàn giao thông trên đoạn tuyến đang khai thác.

- Đối với đoạn Km 70+740-Km 76+000: Do nguồn vốn dành cho công tác bảo trì hạn chế nên trong năm 2021, Cục Đường bộ Việt Nam đã thực hiện sửa chữa mặt đường đoạn Km 72-Km 73 và sửa chữa một số vị trí rãnh dọc đoạn Km 71+000-Km 74+900. Năm 2023, Bộ Giao thông-Vận tải tiếp tục bố trí vốn sửa chữa mặt đường đoạn Km 70+740-Km 72+000, đoạn Km 74+600-Km 76+000 và sửa chữa một số vị trí rãnh dọc trên đoạn tuyến từ Km 70+000-Km 71+000; căn cứ vào nguồn vốn bảo trì được cấp hàng năm, các đoạn tuyến còn lại của quốc lộ 19 đi qua thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai (bao gồm cả hệ thống thoát nước dọc và hệ thống an toàn giao thông) sẽ được tiếp tục tiến hành sửa chữa trong các năm tiếp theo theo quy định.

2. Về hệ thống thoát nước trên đoạn từ đường Ngô Gia Tự (đường vào Nghĩa trang nhân dân thị xã An Khê tại Km 73+450) đến cầu Đá Bàn tại Km 73+364:

Theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam, đây là đoạn tiếp giáp với thị xã An Khê nên tốc độ đô thị hóa nhanh, hiện tại đoạn tuyến này rất đông dân cư sống hai bên đường. Do mương thoát nước bằng đất hiện hữu đã bị các hộ dân lấp để đặt ống cống với đường kính nhỏ để làm đường vào nhà gây nên tình trạng “nước ứ đọng lâu ngày có mùi hôi, nước thải chảy trên đường gây ô nhiễm môi trường” như cử tri phản ánh. Ngày 17-2-2023, Khu Quản lý Đường bộ III đã phối hợp với UBND phường Ngô Mây tiến hành kiểm tra hiện trường và đã chỉ đạo nhà thầu bảo dưỡng thường xuyên tiến hành đào rãnh thoát nước, khơi thông dòng chảy khắc phục ô nhiễm môi trường theo kiến nghị của cử tri; đồng thời, Khu Quản lý Đường bộ III cũng làm việc với UBND phường Ngô Mây để tuyên truyền, vận động những hộ dân sống hai bên quốc lộ không xả nước thải ra đường đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến và an toàn công trình đường bộ.