Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị của cử tri

Chiều 10-4, ông Phan Văn Thiện-Chủ tịch UBND xã Ia Ka (huyện Chư Păh) xác nhận trên địa bàn có 2 cháu nhỏ tử vong nghi do đuối nước. Nạn nhân là Rơ Châm Dương (SN 2015) và Siu Ty Nô (SN 2015) cùng trú tại làng Mrông Yố 1, xã Ia Ka.

(GLO)- Sáng 7-4, lãnh đạo UBND xã Phú An, huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) cho biết: Trên địa bàn thôn An Quý vừa xảy ra vụ cháy 5,2 ha mía. Đây là diện tích mía của 5 hộ dân ở thôn An Phú.