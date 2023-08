Bộ Công an tiếp tục cử lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình

Tin liên quan Nữ quan sát viên quân sự Việt Nam tại Nam Sudan kể chuyện đi tuần tra

Chiều 16/8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cử sỹ quan thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan năm 2023.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.

Báo cáo kết quả việc triển khai Đề án Công an Nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (Đề án 05) thời gian qua và việc chuẩn bị cho lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc năm 2023, Thiếu tướng Đào Xuân Lân, Chánh Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc nhấn mạnh năm 2022, Bộ Công an cử 4 sỹ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, trong đó có 1 sỹ quan làm việc tại trụ sở Liên hợp quốc, 3 sỹ quan làm nhiệm vụ tại Phái bộ Nam Sudan.

Từ khi nhận nhiệm vụ đến nay, 4 sỹ quan Công an Nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Phòng Cảnh sát Liên hợp quốc; chỉ huy Phái bộ Nam Sudan giao; từng bước khẳng định năng lực Công an Nhân dân Việt Nam bản lĩnh, chuyên nghiệp, đủ trình độ đáp ứng yêu cầu của Liên hợp quốc; thi tuyển vào các vị trí quan trọng của bộ phận Cảnh sát tại Phái bộ Nam Sudan, được chỉ huy Phái bộ Nam Sudan đánh giá rất cao về ý thức, trách nhiệm và hiệu quả công tác.

Các sỹ quan thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng của sỹ quan Công an Nhân dân, hòa nhập nhanh với môi trường làm việc tại Phái bộ, trụ sở Liên hợp quốc; hòa đồng với các sỹ quan của các nước khác thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ UNMISS; lan tỏa hình ảnh các sỹ quan Công an Nhân dân Việt Nam sẵn sàng tham gia các nhiệm vụ quốc tế và tuyên truyền hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến Liên hợp quốc và bạn bè quốc tế. Trên cơ sở 14 sỹ quan đáp ứng tiêu chuẩn tham gia lực lượng Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc, Văn phòng Thường trực Bộ Công an về Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc đã tham mưu, đề xuất Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an thực hiện quy trình cử mới lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Ngày 12/8/2023, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định cử mới 3 sỹ quan Công an đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan năm 2023 gồm Trung tá Bùi Phương Lân; Trung tá Nguyễn Thu Hà và Thiếu tá Đinh Mạnh Cường. Như vậy đến nay, Bộ Công an đã có 7 sỹ quan Công an tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Hiện nay, Văn phòng Thường trực của Bộ Công an về Gìn giữ Hòa bình đang phối hợp với cơ quan liên quan của Liên hợp quốc; các cơ quan trong và ngoài ngành làm tốt công tác chuẩn bị cho 3 sỹ quan Công an Nhân dân lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Nam Sudan năm 2023. Ngoài hình thức cá nhân, Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc sẽ sớm cử lực lượng đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình theo hình thức đơn vị.

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Lương Tam Quang đã trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 3 sỹ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan năm 2023.

Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh việc Chủ tịch nước có Quyết định cử 3 sỹ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Phái bộ Nam Sudan năm 2023 tiếp tục khẳng định hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quốc tế của Bộ Công an Việt Nam; đồng thời cũng cho thấy những nỗ lực rất lớn của Ban Chỉ đạo, Văn phòng Thường trực Bộ Công an về Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc, cũng như từng sỹ quan trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an.

Thứ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những thành tích, kết quả đã đạt được và chúc mừng 3 đồng chí được nhận Quyết định của Chủ tịch nước hôm nay; khẳng định đây là vinh dự, tự hào rất lớn của mỗi sỹ quan Công an Nhân dân, cũng là trách nhiệm rất cao trước Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong việc thể hiện trình độ hội nhập quốc tế của sỹ quan Công an Việt Nam.

Thứ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng 3 sỹ quan được nhận Quyết định hôm nay sẽ tiếp nối truyền thống, kế thừa những thành quả của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy cao độ bản lĩnh, trí tuệ, nỗ lực khắc phục khó khăn, không ngừng học hỏi kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng xử lý vấn đề sẵn sàng thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng thời chấp hành nghiêm các quy định của Liên hợp quốc, của nước sở tại, của ngành; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân đội, đồng nghiệp quốc tế; thể hiện tác phong, tư cách người sỹ quan Công an Nhân dân Việt Nam, đất nước Việt Nam thân thiện, có trách nhiệm, nhân dân Việt Nam yêu chuộng hòa bình, đóng góp hiệu quả, thiết thực cho hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế.

Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong nước đảm bảo thực hiện đầy đủ, chu đáo chế độ chính sách đối với 3 sỹ quan được nhận Quyết định; động viên gia đình các sỹ quan, củng cố hậu phương vững chắc để các sỹ quan yên tâm công tác, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Thay mặt 3 sỹ quan Công an nhận Quyết định của Chủ tịch nước, phát biểu tại buổi lễ, Trung tá Nguyễn Thu Hà, cán bộ Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ; lãnh đạo Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan; Ban Chỉ đạo Đề án 05, lãnh đạo Văn phòng Thường trực Bộ Công an và các cơ quan, đơn vị công tác trong việc triển khai hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc của lực lượng Công an Nhân dân nói chung và 3 sỹ quan.

“Để có được vinh dự này, thời gian qua, chúng tôi đã không ngừng rèn luyện, trau dồi mọi mặt, tích cực tham gia các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; trao đổi, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm từ những sỹ quan Công an Nhân dân, Quân đội Nhân dân đã và đang thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ của Liên hợp quốc. Chúng tôi đã sẵn sàng tâm thế lên đường thực hiện nhiệm vụ” - Trung tá Nguyễn Thu Hà cho biết.

Thay mặt 3 sỹ quan, Trung tá Nguyễn Thu Hà khẳng định sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; tiếp nối truyền thống anh hùng, vẻ vang của lực lượng Công anNnhân dân Việt Nam trong góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; phát huy tinh thần và tạo dấu ấn người chiến sỹ Công anNnhân dân bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, kỷ luật trong môi trường làm việc đa quốc gia; nâng cao hơn nữa hình ảnh con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, ham học hỏi và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.