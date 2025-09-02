Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Từ thiện

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Binh đoàn 15 trao gần 14.000 suất quà nhân dịp Quốc khánh 2-9

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THANH QUÝ
ĐÌNH KHOA
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 1-9, tại các Đoàn Kinh tế - Quốc phòng đóng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Binh đoàn 15 tổ chức trao gần 14.000 suất quà tặng công nhân viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Theo đó, Binh đoàn 15 đã tổ chức trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Binh đoàn và các đơn vị trực thuộc. Trực tiếp trao quà tại các đơn vị có Đại tá Nguyễn Hồng Lam-Phó Tư lệnh Binh đoàn 15; lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, cùng đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương.

2.jpg
Đại tá Nguyễn Hồng Lam-Phó Tư lệnh Binh đoàn 15 trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng người dân tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75. Ảnh: Đ.K

Theo đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng 200 suất quà (trị giá 360 triệu đồng) cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số và người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, ốm đau dài ngày. Cùng với đó, Binh đoàn 15 và các đơn vị trực thuộc đã trao gần 14.000 suất quà (tổng trị giá hơn 6,7 tỷ đồng).

3-doan-kt-qp-75.jpg
Lãnh đạo Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 trao quà. Ảnh: Đ.K
4-dai-ta-luu-van-doan.jpg
Đại tá Lưu Văn Đoàn-Phó Chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn trao quà tặng người lao động và người dân tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74. Ảnh: Đ.K

Phát biểu tại các buổi trao quà, Đại tá Nguyễn Hồng Lam-Phó Tư lệnh Binh đoàn 15-khẳng định: Hoạt động trao quà dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 thể hiện tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Binh đoàn 15 đối với cán bộ, công nhân, người lao động và người dân các dân tộc Tây Nguyên, vùng biên giới. Đây cũng là nguồn động viên lớn, tiếp thêm niềm tin, khẳng định mối quan hệ đoàn kết quân - dân gắn bó máu thịt, là minh chứng sinh động về truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ - Bộ đội của dân”.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bữa ăn nhỏ gửi triệu mảnh đời khó khăn

Bữa ăn nhỏ gửi triệu mảnh đời khó khăn

Từ thiện

(GLO)- Giữa nhịp sống nhộn nhịp của phố núi, quán ăn thiện nguyện Yên Vui (số 50, đường Thống Nhất, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) vẫn thầm lặng trao những bữa cơm 2.000 đồng hỗ trợ người nghèo, sinh viên khó khăn và những mảnh đời neo đơn.

Đoàn tình nguyện của tỉnh Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Gia lai: 45 thành viên đoàn tình nguyện tham gia khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân xã Khánh Sơn

Từ thiện

(GLO)- Ngày 23.8, tại xã Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa), Câu lạc bộ Dược, Nha, Y, Bác sĩ tình nguyện Bắc Trung Nam phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình khám bệnh nhân đạo, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Trao tiền hỗ trợ đợt 3 cho em Nêu

Trao tiền hỗ trợ đợt 3 cho em Nêu

Từ thiện

(GLO)- Ngày 21-8, Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng và UBND xã Kdang (tỉnh Gia Lai) đến thăm và trao 2 triệu đồng do bạn đọc hỗ trợ đợt 3 cho em Nêu (SN 2018, là trẻ mồ côi trú tại làng Kol, xã Kdang).

Người dân Gia Lai hướng về vùng lũ Điện Biên

Người dân Gia Lai hướng về vùng lũ Điện Biên

Xã hội

(GLO)-Những ngày này, ngôi nhà tại địa chỉ 77 Tôn Thất Thuyết (phường Hoài Nhơn Nam) nhộn nhịp người mang đến gạo, mì, cá cơm rim… Theo kế hoạch, chuyến xe nghĩa tình của Câu lạc bộ tình nguyện viên Chữ thập đỏ Bạch Mai Trang (CLB) sẽ đến với vùng lũ Điện Biên vào sáng 14-8.

null