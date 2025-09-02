Binh đoàn 15 trao gần 14.000 suất quà nhân dịp Quốc khánh 2-9

(GLO)- Ngày 1-9, tại các Đoàn Kinh tế - Quốc phòng đóng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Binh đoàn 15 tổ chức trao gần 14.000 suất quà tặng công nhân viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Theo đó, Binh đoàn 15 đã tổ chức trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Binh đoàn và các đơn vị trực thuộc. Trực tiếp trao quà tại các đơn vị có Đại tá Nguyễn Hồng Lam-Phó Tư lệnh Binh đoàn 15; lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, cùng đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đại tá Nguyễn Hồng Lam-Phó Tư lệnh Binh đoàn 15 trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng người dân tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75. Ảnh: Đ.K

Theo đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng 200 suất quà (trị giá 360 triệu đồng) cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số và người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, ốm đau dài ngày. Cùng với đó, Binh đoàn 15 và các đơn vị trực thuộc đã trao gần 14.000 suất quà (tổng trị giá hơn 6,7 tỷ đồng).

Lãnh đạo Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 trao quà. Ảnh: Đ.K

Đại tá Lưu Văn Đoàn-Phó Chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn trao quà tặng người lao động và người dân tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74. Ảnh: Đ.K

Phát biểu tại các buổi trao quà, Đại tá Nguyễn Hồng Lam-Phó Tư lệnh Binh đoàn 15-khẳng định: Hoạt động trao quà dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 thể hiện tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Binh đoàn 15 đối với cán bộ, công nhân, người lao động và người dân các dân tộc Tây Nguyên, vùng biên giới. Đây cũng là nguồn động viên lớn, tiếp thêm niềm tin, khẳng định mối quan hệ đoàn kết quân - dân gắn bó máu thịt, là minh chứng sinh động về truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ - Bộ đội của dân”.