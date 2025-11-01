Binh đoàn 15 tập huấn chuyên đề xây dựng và triển khai hệ thống KPI

(GLO)- Từ ngày 30-10 đến 1-11, Binh đoàn 15 tổ chức lớp tập huấn chuyên đề “Xây dựng và triển khai hệ thống KPI” nhằm trang bị kiến thức, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả quản lý và chất lượng điều hành của đơn vị trong tình hình mới.

Tham gia lớp tập huấn có 170 cán bộ, nhân viên chuyên môn trong toàn Binh đoàn. Giảng viên là các chuyên gia tư vấn doanh nghiệp thuộc Công ty cổ phần tư vấn và đào tạo PMT (Đà Nẵng).

Học viên trao đổi, thảo luận các nội dung tại lớp tập huấn. Ảnh: Đình Khoa

Tại lớp tập huấn, học viên được trang bị hệ thống kiến thức và thực hành về quy trình xây dựng, triển khai, đánh giá và điều chỉnh hệ thống KPI; thảo luận nhóm, làm bài tập ứng dụng trên máy tính.

Học viên cũng được nắm vững phương pháp quản trị theo mục tiêu, đánh giá kết quả công việc cụ thể, khoa học và công bằng. Đây là bước cụ thể hóa kế hoạch triển khai KPI trong toàn Binh đoàn, góp phần nâng cao năng lực điều hành và hiệu quả sản xuất-kinh doanh của đơn vị.

Đại diện Công ty cổ phần tư vấn và đào tạo PMT (Đà Nẵng) trao chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn cho học viên. Ảnh: Đình Khoa

Việc triển khai hệ thống KPI được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy và hành động của đội ngũ cán bộ, nhân viên; góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất-kinh doanh, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, xây dựng Binh đoàn 15 vững mạnh toàn diện.