Ứng dụng hệ thống đo lường tiên tiến: “Chìa khóa” giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất

(GLO)- Thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai đã tập trung hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng hệ thống đo lường tiên tiến, chuẩn hóa quy trình sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao chất lượng và năng lực hội nhập bền vững.

Công cụ nâng cao uy tín và hiệu quả sản xuất

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10.8.2018 phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ DN Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (Đề án 996), UBND tỉnh đã kịp thời ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 26.6.2020 để triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh.

Bộ phận chuyên môn Công ty CP Cấp thoát nước Bình Định kiểm tra chỉ số đo lường đồng hồ nước. Ảnh: Trọng Lợi

Thời gian đầu, việc triển khai còn gặp khó khăn do nhiều DN chưa hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của Đề án, thậm chí e ngại tham gia.

Tuy nhiên, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ, nhận thức của DN được nâng lên, ngày càng có nhiều đơn vị chủ động tham gia chương trình đảm bảo đo lường, qua đó giảm tiêu hao, hạn chế thất thoát nguyên vật liệu và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Ông Phan Ngọc Anh-Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở KH&CN) nhấn mạnh: Gia Lai có hơn 10.000 DN hoạt động. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, hệ thống đo lường đóng vai trò then chốt giúp DN tiếp cận thị trường, tạo sân chơi bình đẳng, nâng cao uy tín và niềm tin của người tiêu dùng.

Một trong những DN điển hình là Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện Sê San 3A - đơn vị sản xuất, kinh doanh điện năng và cung cấp các dịch vụ kỹ thuật, thí nghiệm, bảo dưỡng thiết bị điện.

Trong tháng 8 vừa qua, Viện Công nhận chất lượng Việt Nam và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3) đánh giá và xác nhận Phòng thử nghiệm của Sê San 3A tiếp tục đáp ứng tốt yêu cầu ISO/IEC 17025:2017, hệ thống quản lý chất lượng vận hành hiệu quả theo TCVN ISO 9001:2015, đồng thời duy trì tiêu chuẩn quốc tế về môi trường.

Ông Vũ Tiến Hưng-Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện Sê San 3A-chia sẻ: “Việc xây dựng chính sách đo lường giúp chúng tôi phát hiện sớm các vấn đề kỹ thuật, đảm bảo tiêu chuẩn trong sản xuất, góp phần bảo vệ quyền lợi khách hàng, tăng tính minh bạch và năng lực quản lý. Đây là nền tảng để Công ty phát triển bền vững trong thị trường điện năng Việt Nam”.

Lan tỏa hiệu quả từ các mô hình điểm

Thực hiện Đề án 996, từ năm 2021 đến nay, Sở KH&CN đã khảo sát, đánh giá và hỗ trợ 11 tổ chức, DN tham gia mô hình điểm; đồng thời tư vấn, hướng dẫn 51 đơn vị triển khai chương trình đảm bảo đo lường, bao gồm kiểm soát phương tiện đo, chuẩn đo lường, thiết bị thử nghiệm và phương pháp đo.

Các DN sau khi tham gia chương trình đã nhận thấy rõ hiệu quả, như: Giảm tiêu hao nguyên vật liệu, giảm thất thoát, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định áp dụng chương trình đo lường, chuẩn hóa quy trình giúp giảm sai sót và chi phí, đồng thời nâng cao năng suất và chất lượng kiểm định. Ảnh: Trọng Lợi

Tại Công ty CP Cấp thoát nước Bình Định - đơn vị thụ hưởng Đề án 996 giai đoạn 2021 - 2025, việc áp dụng TCVN ISO/IEC 17025:2017 trong kiểm định đồng hồ nước đã đem lại kết quả rõ rệt.

Bà Tô Thị Ngọc Hiếu-Phó trưởng Phòng Quản lý chất lượng nước của Công ty-cho hay: “Áp dụng chương trình đo lường giúp chúng tôi chuẩn hóa quy trình, giảm sai sót và chi phí khắc phục, đồng thời nâng cao năng suất và chất lượng công tác kiểm định. Hiện Công ty đã ký hợp đồng cung cấp nước cho hơn 133 nghìn khách hàng, đảm bảo chất lượng nước đạt chuẩn và minh bạch trong đo đếm”.

Để đạt được các mục tiêu giai đoạn 2026-2030, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xác định cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Trước hết, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách bằng việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về đo lường, đồng thời ban hành cơ chế khuyến khích DN áp dụng các mô hình đo lường tiên tiến, gắn lợi ích kinh tế với trách nhiệm pháp lý.

Cùng với đó, phát triển hạ tầng kỹ thuật thông qua đầu tư trang thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn hiện đại; xây dựng và nâng cấp mạng lưới chuẩn đo lường khu vực cũng như các trung tâm đo lường tại địa phương.

Mặt khác, chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, phát triển hệ thống quản lý phương tiện đo trực tuyến, áp dụng các công nghệ mới như IoT, AI, Blockchain nhằm kiểm soát độ chính xác và tăng tính minh bạch trong hoạt động đo lường.

Bên cạnh đó, việc nâng cao trình độ nhân lực được đặt lên hàng đầu với kế hoạch đào tạo chuyên sâu cho kiểm định viên, kỹ sư đo lường và tăng cường hợp tác quốc tế để trao đổi chuyên gia, cập nhật tri thức hiện đại…