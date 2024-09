Mưa to kèm gió giật mạnh khi bão số 3 (bão Yagi) tiến vào khiến nhiều nơi ở Quảng Ninh mất điện, trong đó huyện đảo Cô Tô mất điện hoàn toàn.

Theo tin từ Công ty Điện lực Quảng Ninh, do ảnh hưởng của bão số 3 (bão Yagi), đến trưa nay 7-9, 40% khách hàng trên địa bàn toàn tỉnh đã bị mất điện. Trong đó, huyện đảo Cô Tô đã bị mất điện toàn bộ từ sáng sớm.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sự cố từ đường dây 110kV và do cây cối gãy đổ vào đường dây, cột điện. Hiện phía điện lực đang tiếp tục theo dõi diễn biến của bão để có các phương án ứng phó sau khi bão đổ bộ.

Bão số 3 đang tiến sát đất liền Quảng Ninh - Hải Phòng. Từ sáng sớm, tại Quảng Ninh đã có mưa lớn, gió giật ngày càng mạnh. Đến trưa cùng ngày đã ghi nhận những thiệt hại ban đầu do bão số 3 gây ra.

Hàng loạt cây xanh gãy đổ trên nhiều tuyến đường ở Hạ Long, Cẩm Phả, Móng Cái (Quảng Ninh). Biển hiệu một số nhà hàng bị gió quật đổ. Tại Vân Đồn, một số tàu bè của ngư dân ở khu neo đậu do sóng to, gió mạnh nên bị đánh dạt ra xa. Theo phản ánh của người dân, nhiều bè nuôi trồng thủy sản, dây nuôi hàu của người dân tại các khu vực biển bị trôi dạt do sóng lớn.

Tại huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) mưa lớn kèm gió giật mạnh khiến nhiều cây xanh gãy đổ, nhà lợp tôn bị tốc mái, bè nuôi trồng thủy hải sản của người dân bị trôi. Xã Đồng Rui của huyện Tiên Yên là khu vực hứng chịu sức gió mạnh và đang bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Tại huyện Cô Tô, gió giật mạnh từ sáng sớm đã làm nhiều cây xanh đổ, nhiều mái tôn, khung sắt quảng cáo bị gió quật đổ. Đến trưa nay, ghi nhận thêm các trường hợp nhà bị tốc mái ở huyện đảo này.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, lúc 11 giờ, tâm bão trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng, sức gió mạnh nhất 149 km/giờ, cấp 13, giảm một cấp so với lúc sáng. Bão đang theo hướng tây tây bắc với tốc độ 15 km/giờ, gần một tiếng nữa đổ bộ khu vực giữa Quảng Ninh và Hải Phòng.

Do ảnh hưởng của bão, 6 giờ qua Cát Bà của Hải Phòng mưa 80 mm; Cẩm Phả 152 mm, Thanh Lâm của Quảng Ninh 180 mm. Đảo Bạch Long Vỹ đã có gió cấp 13, giật cấp 14; Cô Tô cấp 13, giật cấp 16; Tiên Yên (Quảng Ninh) cấp 9, giật cấp 11; Ba Lạt (Thái Bình) cấp 8, giật cấp 10.

Theo Minh Chiến - Trọng Đức (NLĐO)