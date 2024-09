Theo thống kê của Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), tính đến sáng 23/9, bão số 4 và mưa lũ đã làm 3 người chết do lũ cuốn tại Nghệ An.

Mưa lũ cũng khiến 261 nhà hư hỏng, tốc mái (Thanh Hoá có 113 nhà, Nghệ An có 93, Hà Tĩnh có 26, Thừa Thiên - Huế có 12, Quảng Nam có 17). Cùng đó, một số diện tích lúa, hoa màu, thuỷ sản bị ngập úng, thiệt hại; gia súc, gia cầm bị chết hoặc bị nước cuốn trôi.

Ngoài ra, mưa bão cũng gây ngập cục bộ một số vị trí đường giao thông, ngầm tràn tại khu vực trũng, thấp thuộc các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn quốc gia, tính đến trưa nay các tỉnh vùng núi, trung du Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to, có nơi mưa rất to như: Km46 100mm (Sơn La); Lũng Vân 147mm (Hòa Bình); Lý Nhân 105mm (Thanh Hóa); Chợ Tràng 364mm (Nghệ An); Hồ Khe Cò 268mm (Hà Tĩnh);Trọng Hóa 121mm (Quảng Bình); Thủy điện Bình Điền 106mm (Thừa Thiên Huế);...

Hiện khu vực các tỉnh vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến nhỏ hơn 10mm, có nơi trên 20mm; Các tỉnh đồng bằng, trung du Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa từ 10-20mm, có nơi trên 50mm; Các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm; Thừa Thiên Huế từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện.

Trước tình hình mưa lớn vẫn tiếp tục kéo dài, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cũng đề nghị các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ triển khai phương án ứng phó với mưa lớn; các tỉnh Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh ứng phó với lũ trên các sông.

Các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục đảm bảo an toàn và khắc phục sự cố đê điều; khắc phục thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ sau bão, tìm kiếm người mất tích, dọn dẹp, vệ sinh môi trường sớm ổn định đời sống của nhân dân; các tỉnh Bắc Trung Bộ khắc phục thiệt hại do bão số 4.

