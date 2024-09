Bão số 4 làm 1 người bị thương, 93 nhà tốc mái, ngập cục bộ

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), cơn bão số 4 đã làm 1 người bị thương; 93 nhà hư hại như tốc mái, đổ tường; 2 điểm trường bị hư hỏng, tốc mái; ngập cục bộ đường, ngầm tràn 16 điểm giao thông.

Các địa phương đã tiến hành di dời sơ tán tổng cộng 2.322 hộ dân; trong đó, sơ tán 2.230 hộ dân ở khu vực có nguy cơ ngập và sơ tán 112 hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở.

Tối ngày 19/9, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 4) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào.

Dự báo, trong ngày và đêm 20/9, khu vực Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 250mm.

Khu vực Thanh Hóa, Bắc Nghệ An có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Từ ngày 21/9, mưa lớn ở những khu vực trên giảm dần.

Khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, Nam Sơn La có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét: cấp 1.

Trên biển, ngày và đêm 20/9, vùng biển từ Khánh Hoà đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; khu vực giữa biển Đông có gió cấp 6, ngày có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; khu vực Nam biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió cấp 6, giật cấp 7-8, đêm gió giảm dần; có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên, hiện nay, lũ trên sông Gianh (tỉnh Quảng Bình) đang lên nhanh và ở dưới mức báo động báo động 2. Trong 12 giờ tiếp theo, lũ trên sông Gianh đạt đỉnh ở mức báo động 2 báo động 3, sau đó xuống. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất tại khu vực vùng núi, sạt lở bờ sông, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị ở tỉnh Quảng Bình.

Trong ngày 19/9, chưa ghi nhận thiệt hại về đê điều do ảnh hưởng mưa, bão số 4.

Về tình hình hồ chứa thủy lợi, theo Cục Thủy lợi, đến 17h ngày 19/9, dung tích các hồ chứa ở Bắc Trung Bộ trung bình đạt 22-75% dung tích thiết kế; ở Nam Trung Bộ đạt 30-57% dung tích thiết kế.

Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ triển khai phương án ứng phó với mưa, đặc biệt các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình ứng phó với mưa rất to, lũ trên các sông.

Theo Vietnam+