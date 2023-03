Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức và Hội đồng Giải thưởng đã trao các giải thưởng: Hạng mục "Bìa báo Tết ấn tượng," Báo Nhân Dân đoạt giải A, ngoài ra còn có 5 Giải B, 7 Giải C và 22 Giải Khuyến khích. Tác phẩm “Chuyện về những người mang sứ mệnh gìn giữ hòa bình” của Ban Thời sự (VOV1)-Đài Tiếng nói Việt Nam giành giải A hạng mục "Chương trình Phát thanh ấn tượng." Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 2 Giải B, 3 Giải C và 5 Giải Khuyến khích. Giải A giải thưởng "Chương trình Truyền hình ấn tượng" được trao cho tác phẩm “Hiệp định Paris và 50 năm mùa xuân lịch sử” của Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Trị. Ở hạng mục này, Ban tổ chức cũng trao 2 Giải B, 5 Giải C, 6 Giải Khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc khác. Hai Giải A “Gian trưng bày ấn tượng” được trao cho Liên chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam và Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao 4 Giải B, 9 Giải C và 24 Giải Khuyến khích. Giải Ấn tượng Hội Báo toàn quốc 2023 thuộc về Khối Báo chí Quân đội, Tạp chí Kinh tế Việt Nam và Liên chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội. Chung kết cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2023, Ban tổ chức trao giải Nhất cho tiết mục “Tháng Giêng” của thí sinh Phạm Công Thành, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.