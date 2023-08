Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hội Thương

(GLO)- Sáng 8-8, tại hội trường Công an tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long-Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh chủ trì hội nghị sơ kết công tác phòng-chống tội phạm, phòng-chống ma túy, mua bán người 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023.

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 45 ngày 6-8, do ảnh hưởng của mưa gió trong những ngày qua, 1 cây thông trên đường Trần Hưng Đạo (TP. Pleiku) đã bị bật gốc ngã đổ. Rất may thời điểm xảy ra vụ việc không có người qua lại nên không gây thiệt hại về người.

(GLO)- Tại thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai), mô hình “Ánh sáng nghĩa tình” do Hội Cựu chiến binh (CCB) các phường, xã xây dựng đang được nhân rộng như một trong những giải pháp góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

(GLO)- Sáng 4-8, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai cao điểm tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng container và quán triệt các kết luận của lãnh đạo Bộ Công an về bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH). Trung tá Ksor H’Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.