Ban Nội chính các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên tổng kết cụm thi đua

Hội thảo có chuyên đề là “Nâng cao chất lượng công tác tham mưu của Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy với Ban Chỉ đạo xử lý các vụ án phòng-chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực”.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải-Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.D

Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai-Cụm trưởng Cụm thi đua số III gồm 13 tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên đăng cai tổ chức hội nghị và hội thảo. Các đồng chí Nguyễn Thanh Hải-Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai dự và chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo Ban Nội chính 13 tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên và lãnh đạo một số sở, ban, ngành và địa phương của tỉnh Gia Lai.

Trong năm 2024, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Nội chính Trung ương, lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy và sự phối hợp của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, ngành chức năng liên quan, Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung-Tây Nguyên trong Cụm thi đua số III Ban Nội chính Trung ương đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đã đạt kết quả tích cực trong công tác nội chính, phòng-chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chào mừng, thông tin tới các đại biểu dự hội nghị những kết quả về công tác phòng-chống tham nhũng của Gia Lai trong năm 2024. Ảnh: T.D

Cụ thể, Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy trong Cụm thi đua số III đã kịp thời, chủ động tham mưu cấp ủy ban hành 1.220 nghị quyết, chỉ thị, quy định và công văn để lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các cấp ủy, đơn vị địa phương triển khai thực hiện công tác nội chính, phòng-chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy đã chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra cùng cấp tham mưu, giúp tỉnh ủy, thành ủy tổ chức 50 cuộc kiểm tra, giám sát về công tác nội chính, phòng-chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; tham mưu, giúp cấp ủy, địa phương thực hiện kiểm tra, rà soát 1.103 kết luận thanh tra kinh tế-xã hội. Các Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã trực tiếp tổ chức 38 cuộc kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của ban trong việc thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng-chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Cũng trong năm nay, Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy đã tham mưu cấp ủy chỉ đạo, xử lý 238 vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của cấp ủy địa phương và có 126 vụ án, vụ việc đã giải quyết xong. Nổi bật là Ban Nội chính thành ủy, tỉnh ủy trong Cụm thi đua số III như: Đà Nẵng (31 vụ), Phú Yên (20 vụ), Gia Lai (14 vụ), Quảng Bình (13 vụ), Đắk Lắk (12 vụ)...

Bên cạnh đó, Ban Nội chính 13 tỉnh ủy, thành ủy trong Cụm đã phối hợp tổ chức 107 hội nghị, lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ cho 10.438 lượt người tham gia; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, thẩm định 156 dự thảo chỉ thị, báo cáo, kế hoạch, chương trình, đề án... của các ngành, địa phương trình Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy; tham gia ý kiến đối với 434 dự thảo các văn bản liên quan đến lĩnh vực nội chính, phòng-chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trước khi trình cấp ủy cho ý kiến và phối hợp với Ban Tổ chức tỉnh ủy, thành ủy tham gia ý kiến về công tác cán bộ đối với 1.123 trường hợp.

Đồng chí Nguyễn Nam Thắng-Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên thảo luận tại hội nghị. Ảnh: T.D

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày các tham luận và thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác nội chính, phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhằm thực hiện có hiệu quả hơn nhiệm vụ công tác năm 2025 của Ban Nội chính 13 tỉnh trong Cụm thi đua số III.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai Châu Ngọc Tuấn chào mừng, gửi những lời tốt đẹp nhất đến các đại biểu dự hội nghị và thông tin những kết quả quan trọng đã đạt được trong công tác nội chính, phòng-chống tham nhũng ở Gia Lai. Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy: Với tinh thần chủ động, quyết liệt, trong năm qua, công tác nội chính, phòng-chống tham nhũng, tiêu cực ở Gia Lai ngày càng đi vào chiều sâu, đạt được những kết quả quan trọng. Nhiều vụ án tham nhũng, tiêu được phát hiện và nhiều cán bộ, đảng viên, kể cả cấp ủy viên các cấp, cán bộ thuộc diện Ban Bí thư, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý bị xử lý kỷ luật Đảng, hành chính, hình sự. Điều đó thể hiện rõ quyết tâm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” của tỉnh trong công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực. Những kết quả đạt được trong lĩnh vực nội chính đã góp phần quan trọng đảm bảo an ninh, chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và củng cố lòng tin của nhân dân các dân tộc trong tỉnh đối với công tác lãnh đạo của Đảng cùng sự điều hành của chính quyền các cấp. Từ kết quả của hội nghị hôm nay, tỉnh Gia Lai mong muốn sẽ có nhiều ý kiến bổ ích, xác đáng và thiết thực để học tập thêm kinh nghiệm nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của ngành Nội chính tỉnh trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phát biểu kết thúc hội nghị, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thanh Hải ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật về công tác nội chính, phòng-chống tham nhũng mà các Ban Nội chính trong Cụm thi đua số III đạt được trong năm qua. “Trong thời gian tới, đề nghị Ban Nội chính các tỉnh khu vực miền Trung-Tây Nguyên chủ động tham mưu cho ban thường vụ, thường trực cấp ủy, Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng chỉ đạo giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự trên địa bàn; chủ động nắm chắc tình hình, dự báo, đánh giá sát, đúng tình hình các vấn đề có tác động đến an ninh, trật tự; các hành vi, dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ban Nội chính các tỉnh trong Cụm thi đua số III tăng cường bám địa bàn, nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở và tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết hiệu quả các vụ việc nổi cộm, phức tạp phát sinh, không để bị động, bất ngờ, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng kích động, chống phá, gây mất ổn định an ninh, trật tự. Các Ban Nội cũng cũng tiếp tục quan tâm xây dựng được đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn, đạo đức trong sáng, có phẩm chất chính trị, bản lĩnh vững vàng, không ngại va chạm, không tham vọng vật chất, quyền lực. Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung-Tây Nguyên cũng tăng cường công tác phối hợp trong Cụm và Ban Nội chính Trung ương để nâng cao hiệu quả công tác thực hiện nhiệm vụ phòng-chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới”-ông Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải-Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương và đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai dâng hương tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. Ảnh: T.D

Trước khi diễn ra hội nghị, các ông: Nguyễn Thanh Hải-Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cùng lãnh đạo Ban Nội chính 13 tỉnh ủy, thành ủy trong Cụm thi đua số III đã thành kính dâng hoa trước tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc.