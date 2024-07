Đồng chí Phan Đình Trạc-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực và các đồng chí Phó ban Nội chính Trung ương đồng chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Gia Lai có đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh; các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị.

Trình bày báo cáo tóm tắt, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng cho hay: Trong 6 tháng đầu năm 2024, các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã chỉ đạo rà soát, đưa 74 vụ án, 33 vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra trên địa bàn vào diện theo dõi, chỉ đạo. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, kéo dài, dư luận quan tâm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giám định, định giá tài sản; phát hiện, điều tra, khởi tố nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Các địa phương trên cả nước đã khởi tố mới 456 vụ án/1.265 bị can phạm tội về tham nhũng, tiêu cực; số cán bộ, đảng viên bị khởi tố do hành vi tiêu cực là 823 bị can. Đồng thời, chỉ đạo xử lý nghiêm trách nhiệm 35 người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Cơ quan điều tra 2 cấp của các tỉnh, thành phố đã khởi tố 73 vụ án/64 bị can phạm tội về tham nhũng, tiêu cực ở khu vực ngoài Nhà nước.

Bên cạnh đó, các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã tham mưu, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về PCTN, tiêu cực ở địa phương. Qua đó, phát hiện 63 vụ việc/57 đối tượng liên quan đến tham nhũng, tiêu cực. Các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp có thẩm quyền đã xử lý kỷ luật 949 tổ chức Đảng và 1.120 đảng viên do có hành vi liên quan đến tham nhũng, tiêu cực; chuyển 124 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra có thẩm quyền để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Đến nay, cơ quan Thi hành án các địa phương đã thu hồi 500 tỷ đồng/1.306 tỷ đồng của tổng số tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, tiêu cực.

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã ghi nhận hiệu quả hoạt động chỉ đạo của các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, qua đó, góp phần đưa công tác PCTN, tiêu cực trở nên “trên đã nóng, dưới cũng đang nóng”. Các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã kịp thời tham mưu, triển khai đồng bộ các chương trình, kế hoạch về công tác PCTN, tiêu cực, bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh hoạt động ngày càng nề nếp, hiệu quả, khẳng định vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN, tiêu cực ở địa phương. Qua đó, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào công cuộc PCTN của Đảng.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm nay, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tiếp tục chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng-chống tham nhũng tiêu cực; chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm, nhất là các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo Trung ương giao và trong diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. Tập trung xử lý các vụ án, vụ việc liên quan đến lãnh đạo, quản lý các cấp để phục vụ cho công tác nhân sự đại hội Đảng các cấp sắp tới. Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là “dứt khoát không để lọt vào cơ quan lãnh đạo những người đã phạm sai lầm, vướng vào tham nhũng, tiêu cực, bao che tội phạm, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng”.