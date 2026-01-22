Bàn giao 40 căn nhà chống chịu bão, lụt ở các xã ven biển tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 21-1, tại phường Hoài Nhơn Bắc, Sở Tài chính phối hợp với Tổ chức UNDP (Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc) tổ chức bàn giao 40 căn nhà chống chịu bão, lụt cho các hộ dân tại các xã, phường ven biển tỉnh Gia Lai.

Theo đó, trong năm 2025, từ nguồn kinh phí của UNDP, Sở Tài chính chủ trì thực hiện Dự án Xây dựng nhà ở chống bão, lụt tại các khu vực ven biển dễ bị tổn thương của tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai). Dự án được triển khai trên địa bàn 5 xã, phường ven biển của tỉnh, bao gồm: Cát Tiến, Ngô Mây, Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Bắc và Hoài Nhơn Đông.

Gia Lai là tỉnh thường xuyên phải hứng chịu những thiệt hại nặng nề do bão và lũ lụt, gây tổn thất lớn về tài sản, nhà cửa cũng như tính mạng của người dân. Trong bối cảnh đó, việc triển khai Dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ góp phần ổn định đời sống nhân dân, bảo vệ an toàn tài sản và tính mạng, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững của các địa phương.