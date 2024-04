Ban Chỉ huy Quân sự thị xã An Khê kết nghĩa với làng Pốt

Chiều 6-4, tại nhà rông làng Pốt (xã Song An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai), Ban Chỉ huy Quân sự thị xã An Khê tổ chức lễ kết nghĩa với làng Pốt.

Dự lễ có đại diện lãnh đạo UBND thị xã An Khê, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã, Ban Dân vận Thị ủy, một số cơ quan, phòng, ban của thị xã, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Song An.

Làng Pốt có 82 hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện làng còn 4 hộ nghèo, 7 hộ cận nghèo. Cuộc sống của người dân trong làng chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Chỉ huy Quân sự thị xã An Khê và đại diện làng Pốt đã ký kết giao ước kết nghĩa. Theo đó, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã nắm vững tình hình phát triển kinh tế-xã hội, đời sống, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân trong làng. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân; xây dựng làng, xã, cụm dân cư an toàn góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Hỗ trợ, giúp đỡ làng Pốt phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống dân làng; vận động người dân tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu, hàng năm lựa chọn từ 1-2 hộ nghèo, hộ khó khăn để hỗ trợ, giúp đỡ...

Về phía làng Pốt vận động dân làng tích cực lao động sản xuất; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phối hợp chặt chẽ với cơ quan kết nghĩa kịp thời thông tin tình hình, những khó khăn, vướng mắc, nguyện vọng chính đáng của làng và kiến nghị cấp uỷ, chính quyền các cấp, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã An Khê để có giải pháp phù hợp.

Dịp này, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã An Khê tặng 5 suất quà (500 ngàn đồng/suất) cho 5 hộ nghèo, cận nghèo ở làng Pốt.