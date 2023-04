Bãi bỏ quy định phân hạng đạo đức giáo viên

(GLO)- Chiều 25-3, tại TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và Honda Việt Nam tổ chức lễ trao giải cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm học 2022 -2023.

(GLO)- Vừa qua, Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) , Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ban Giám hiệu Trường THCS Ngô Gia Tự (xã An Phú) tổ chức Cuộc thi Rung chuông vàng với chủ đề “Hóa học với PCCC và CNCH”.

(GLO)- Sáng 22-3, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị ký kết giao ước tuyên truyền giáo dục pháp luật về an ninh trật tự, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tổ chức tôn giáo trên địa bàn thị xã.