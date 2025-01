APC Gia Lai: Trường học hạnh phúc

Hiện nay, APC Gia Lai tự tin là một trong những ngôi trường hiện đại bậc nhất tại Gia Lai nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung, tạo dựng một “trường học hạnh phúc” với môi trường giáo dục toàn diện, cơ sở vật chất khang trang, chương trình đào tạo chất lượng cao.

Lấy sự phát triển và tiến bộ của học sinh làm trung tâm, APC Gia Lai mang đến một hành trình học tập đáng nhớ, giúp các em phát triển không chỉ về học thuật mà còn về thể chất, tinh thần, phát triển năng khiếu và kỹ năng mềm. Đó là những yếu tố cần thiết cho một thế hệ trẻ phát triển toàn diện.

Cơ sở vật chất hiện đại

APC Gia Lai tọa lạc tại TP. Pleiku xinh đẹp, trên khuôn viên rộng gần 12 ha. Với mục đích tạo dựng một không gian học tập lý tưởng cho các em học sinh, nhà trường đầu tư cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc tế.

Trường có hệ thống phòng học thông minh, trang bị các công nghệ tiên tiến, áp dụng công nghệ thông tin vào hệ thống quản lý, theo dõi học tập. Thư viện phong phú, phòng thí nghiệm khoa học, STEM robot, khu vui chơi ngoài trời và sân thể thao đúng tiêu chuẩn, đáp ứng mọi nhu cầu của học sinh, từ học tập đến vui chơi, giải trí.

Các phòng nội trú và bán trú cũng được thiết kế tiện nghi, thoáng mát và an toàn, mang đến cho các em cảm giác thoải mái, ấm cúng như ở nhà.

Chất lượng đào tạo cao-nền tảng kiến thức vững vàng

APC Gia Lai tự hào với đội ngũ giáo viên giỏi, giàu kinh nghiệm, tâm huyết với nghề, luôn tận tâm hướng dẫn học sinh và khơi dậy niềm đam mê học tập.

Trường áp dụng chương trình giáo dục tiên tiến, giúp học sinh không chỉ nắm vững kiến thức mà còn phát triển tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề.

APC Gia Lai cũng chú trọng việc giảng dạy tiếng Anh và sắp tới là tiếng Nhật, để học sinh có ít nhất 2 ngoại ngữ khi rời ghế nhà trường, giúp các em sẵn sàng hội nhập và phát triển trong môi trường toàn cầu hóa. Đặc biệt, từ năm học 2025-2026, nhà trường sẽ đảm bảo đầu ra chứng chỉ IELTS cho tất cả học sinh khối THPT.

Học sinh của APC Gia Lai đã đạt rất nhiều giải thưởng cao trong các kỳ thi học sinh giỏi trong và ngoài nước. Nhiều em đạt những thành tích xuất sắc trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, giải nhất cấp tỉnh, giải nhất cấp thành phố các bộ môn học thuật, giải nhất kỳ thi tài năng tiếng Anh…

Song song với đó, các em còn đạt giải cao trong các bộ môn năng khiếu như: giải nhất môn bóng đá Hội khỏe Phù Đổng toàn tỉnh, giải nhất toàn đoàn môn bơi lội, huy chương vàng trong các kỳ thi Toán quốc tế, huy chương vàng trong kỳ thi tiếng Anh trên internet cấp quốc gia...

Trong suốt những năm học qua, học sinh APC Gia Lai cũng đạt kết quả rất cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT với tỷ lệ đỗ 100%. Nhiều em học sinh đã đỗ vào các trường đại học danh tiếng hàng đầu cả nước như: Đại học Y Hà Nội, Đại học Y TP. Hồ Chí Minh, Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế...

Tất cả những thành tích trên đã chứng minh cho chất lượng từ đội ngũ giáo viên cho đến chất lượng giáo dục hàng đầu tại APC Gia Lai.

Chăm sóc toàn diện

Một “trường học hạnh phúc” không thể thiếu sự chăm sóc toàn diện về thể chất lẫn tinh thần cho học sinh. APC Gia Lai đặc biệt chú trọng đến chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi khoa học cho các em.

Nhà trường cung cấp các bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, cân bằng giữa các nhóm thực phẩm, an toàn và hợp khẩu vị, giúp học sinh duy trì năng lượng và sức khỏe tốt.

Đội ngũ y tế, tư vấn tâm lý và quản lý nội trú, bán trú luôn theo dõi chặt chẽ từ tình hình học tập đến sức khỏe cũng như những thay đổi về tâm lý của các em, đảm bảo mọi sinh hoạt hàng ngày diễn ra hợp lý, khoa học, giúp học sinh luôn có được sự thoải mái và yên tâm học tập.

Tiện ích-an toàn

APC Gia Lai thấu hiểu sự an toàn và tiện lợi trong việc di chuyển từ nhà đến trường là yếu tố quan trọng với các gia đình. Do đó, trường có đội xe bus đưa đón tận nơi, có giáo viên phụ trách theo xe đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Khu ở nội trú được thiết kế đầy đủ tiện nghi, phòng ở sạch sẽ, không gian sinh hoạt chung thân thiện, giúp các em yên tâm học tập, hình thành những tình bạn tốt đẹp, gắn kết với trường lớp và cộng đồng học sinh.

Phát triển kỹ năng định hình tính cách

Ngoài chương trình học tập chính khóa, APC Gia Lai đặc biệt chú trọng đến các hoạt động ngoại khóa, nhằm giúp học sinh khơi dậy đam mê, phát triển năng khiếu, kỹ năng mềm, khám phá sở thích và định hình ước mơ của mình.

Trường đầu tư thiết kế đa dạng các câu lạc bộ như thể thao, nghệ thuật, khoa học… cùng các hoạt động xã hội, thiện nguyện, dã ngoại, tham quan học tập cũng được tích hợp vào chương trình. Qua đó, giúp học sinh có những trải nghiệm thực tế, mở rộng tầm nhìn, giáo dục lòng nhân ái, làm việc nhóm… và tự tin trong giao tiếp.

Hành trình hạnh phúc cho tương lai tươi sáng

APC Gia Lai không chỉ là nơi trang bị kiến thức tốt mà còn giúp các em học sinh cảm nhận được niềm vui mỗi ngày đến trường, nơi các em được yêu thương, được phát triển và được tôn trọng.

Một môi trường học đường hiện đại, chất lượng đào tạo cao, chăm sóc toàn diện và các hoạt động phong phú đã tạo nên một ngôi trường hạnh phúc đúng nghĩa.

Đây là môi trường lý tưởng để các em có thể vươn tới tương lai tươi sáng, tự tin và tràn đầy năng lượng. Có thể khẳng định, APC Gia Lai là một trong những ngôi trường đào tạo học sinh thành những công dân toàn cầu.