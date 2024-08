Sáng 14-8, tại Hội trường 23-3 (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai), UBND thị xã An Khê tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở.

Dự lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở có lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND thị xã, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các xã, phường của thị xã An Khê; cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã cùng đông đảo lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn thị xã.

Tại lễ ra mắt, các đại biểu cùng xem clip tóm tắt nội dung Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở, các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Luật, lịch sử hình thành và phát triển của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT trên cơ sở kiện toàn thống nhất từ lực lượng Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ Dân phố, Đội trưởng và đội phó đội Dân phòng; công tác tham mưu triển khai xây dựng, tổ chức lực lượng tham gia bảo vệ ANTT trên địa bàn thị xã.

Thị xã An Khê có 60 thôn, làng, tổ dân phố. Đến nay, thị xã đã thành lập 60 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở với 219 thành viên.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã An Khê Đinh Văn Cương yêu cầu: Ủy ban nhân dân các xã, phường tính toán bố trí địa điểm, nơi làm việc cũng như các điều kiện hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Công an thị xã chủ động liên hệ các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiếp nhận và cấp phát các trang thiết bị, công cụ hỗ trợ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; kịp thời tham mưu với UBND thị xã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đảm bảo đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ hiện nay; đồng thời chỉ đạo Công an các xã, phường tham mưu UBND cùng cấp tiếp tục tổ chức tuyển chọn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định.

“Lực lượng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở cần thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức, hoạt động; tuyệt đối không thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đề cao cảnh giác, tích cực nghiên cứu, bổ sung kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, đoàn kết nội bộ và gương mẫu trong mọi hành động”-Chủ tịch UBND thị xã An Khê nhấn mạnh.

Dịp này, các đồng chí lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND thị xã đã động viên, tặng quà của UBND thị xã An Khê cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.